المعرض المتنقل يصل إلى «حي دبي للتصميم» ويقام بين 8 و16 ديسمبر





افتتح معرض «رسائل إلى آندي وارهول»، الذي ينظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، أمام الجمهور في «حي دبي للتصميم» (D3)، وهو عبارة عن فعالية متميزة يجري خلالها عرض مجموعة من الرسائل والأعمال الفنية المهمة التي نادرا ما تمت رؤيتها من ضمن أرشيف «متحف آندي وارهول». ومن خلال تنظيمه بالتعاون مع «كاديلاك»، فإن المعرض يؤكد مدى عشق وارهول العميق جدا للعلامات التجارية الأميركية الأسطورية ويسلط الضوء على بعض أروع طرازات «كاديلاك» الشهيرة.

وجرى افتتاح المعرض بوجود مجموعة من أبرز الأسماء من بينهم باتريك مور، مدير «متحف آندي وارهول»، ومسؤولين من شركة كاديلاك وبعض الشخصيات المعروفة في عالم الفن والتصميم بالإمارات. وقد استمتع الضيوف عبر القيام بجولة في أرجاء المعرض مع الحصول على معلومات قيمة عن الأعمال الفنية المعروضة. وقال مدير متحف آندي وارهول باتريك مور: «إن علاقتنا مع كاديلاك، كمتحف وكجزء أساسي من معرض (رسائل إلى آندي وارهول)، يوضح مدى تقدير وارهول الكبير للحلم الأميركي المتجسد في علامة تجارية أميركية أسطورية».

وقام وارهول برسم وابتكار لوحات تتضمن سيارات كاديلاك، وتشكل الرسائل نافذة واضحة على العالم الخاص لشخصية شهيرة متميزة. وهذه المرة الثانية فقط التي يخرج فيها المعرض من الولايات المتحدة الأميركية والمرة الأولى التي يأتي فيها إلى الشرق الأوسط، وبالتالي فإنها فرصة رائعة من استعراض حياة وارهول وأعماله أمام جمهور جديد بالكامل. بدوره، قال المدير الإداري في «كاديلاك الشرق الأوسط» كريستيان سومر: «لعبت كاديلاك دورا فريدا في أعمال آندي وارهول الفنية وهي تعد مرادفا للثقافة الأميركية. وهذا التعاون يمنحنا فرصة لعرض تاريخ وتراث «كاديلاك» أمام عشاق العلامة التجارية في الشرق الأوسط عبر واحد من أبرز النجوم العالميين في مجال فن البوب».

وتضم المعروضات الفنية 5 قطع ابتدعها وارهول وتبين علاقته الوثيقة بعوالم الموضة، الموسيقى، الإعلام، الفن والنجومية. كما يشتمل المعرض على ابتكارات 6 فنانين معاصرين اعتمدوا على الرسائل كي يغوصوا من خلالها بعالم وارهول ويكتشفوا الرابط الخاص الذين يجمعهم مع هذا الفنان الرمز.

يذكر أن معرض «رسائل إلى آندي وارهول» مفتوح مجانا أمام الجمهور بين 8 و16 ديسمبر في «حي دبي للتصميم» بين الساعة 12:00 ظهرا و9:00 مساء من كل يوم.