تراجعت سيولة البورصة الكويتية لأدنى مستوى لها منذ نحو 6 أشهر، إذ بلغت قيمة تداولات أمس 4.4 ملايين دينار بتراجع 60% مقارنة بجلسة الخميس الماضي.



وتركزت السيولة على عدد من الأسهم المتنوعة في مقدمتها «بيتك» الذي استحوذ على نحو 25% من الإجمالي.



وانخفضت أحجام التداول بنسبة 75%، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 22 مليون سهم تراجعا من أكثر من 88 مليون سهم في الجلسة التي سبقتها.



كما تراجعت مؤشرات السوق بشكل جماعي، إذ تراجع المؤشر السعري بنحو 24.5 نقطة بنسبة 0.4% ليصل إلى 6162 نقطة، وانخفض المؤشر الوزني بنسبة 0.2% محققا 0.6 نقطة ليصل إلى 393 نقطة، كما انخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 0.2% محققا 1.4 نقطة لينخفض إلى 893 نقطة.