حقق الميزان التجاري الكويتي فائضا بلغ 1.4 مليار دينار في الربع الثالث لعام 2017 بالمقارنة مع فائض 1.38 مليار دينار في الربع الثالث من العام 2016 بارتفاع نسبته 3.5%.

وفقا للبيانات الأولية لإحصاءات التجارة الخارجية للكويت في الربع الثالث لعام 2017 بلغت قيمة الصادرات 3.95 مليارات دينار مسجلة ارتفاعا بنحو 9.4%، فيما بلغت قيمة الواردات 2.5 مليار دينار وبارتفاع نسبته 13.1% ذلك بالمقارنة مع الربع الثالث لعام 2016.

واظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع حجم التبادل التجاري بالربع الثالث بنسبة 10.8% مقارنة بالربع الثالث لعام 2016، ليبلغ حجم التبادل التجاري في الربع الثالث لعام 2017 بلغ 6.4 مليارات دينار بينما بلغ حجم التبادل التجاري 5.84 مليارات دينار في الربع الثالث من 2016.

احتلت العراق الصدارة لأهم الدول المصدر إليها عدا السلع النفطية، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 67.8 مليون دينار تليها الهند بقيمة 51.8 مليون دينار ثم تليها الإمارات بنحو 50.7 مليون دينار ثم تليها السعودية بقيمة 46.3 مليون دينار.

وحلت الصين في صدارة الدول المستوردة منها، حيث بلغت قيمة الاستيراد 431.5 مليون دينار، تليها الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 236.2 مليون دينار، ثم تليها الإمارات بقيمة 213 مليون دينار، ثم كوريا الجنوبية بواردات قيمتها 146.2 مليون دينار.

واظهر تقرير الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 47.6% في الصادرات الى دول مجلس التعاون الخليجي لتبلغ 156.8 مليون دينار في الربع الثالث لعام 2017 بينما كانت تبلغ 106.3 ملايين دينار في الربع الثالث لعام 2016.

وبلغت حصة الصادرات إلى دول مجلس التعاون 4% في الربع الثالث لعام 2017 في حين كانت تبلغ 2.9%في الربع الثالث لعام 2016.

وأوضح التقرير ان حصة الواردات في الربع الثالث من عام 2017 من السلع الإنتاجية بلغت نسبتها 27.5% وبالمقارنة مع الفترة نفسها للسنة السابقة ارتفعت نسبة كل من الأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية غير مذكورة في موضع آخر بنحو 27.2% و13.7% و19.1% على التوالي.

وتصدرت آلات قائمة اهم السلع المستوردة حيث بلغت 364.7 مليون دينار وبنسبة 14.5% ثم تليها آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 316 مليون دينار وبنسبة 12.5%.