أعلن نائب الرئيس لإدارة الاستثمارات البديلة في شركة ديمة كابيتال للاستثمار وليد محمد أن الشركة بجانب مجموعة من المستثمرين تخارجت بنجاح من استثمارها في عقار «برايم لايف» في المملكة المتحدة بعد فترة استحواذ استمرت 4 سنوات، وقد بلغ إجمالي سعر التخارج 50.5 مليون جنيه إسترليني مقابل إجمالي تكلفة استحواذ 42.4 مليون جنيه إسترليني.

وأشار محمد في تصريح صحافي، إلى أن معدل العائد الداخلي الذي تم تحقيقه من البيع بلغ 13.5% بزيادة كبيرة عن العائد الداخلي المتوقع في بداية الاستثمار والبالغ 10.8%.

وأوضح أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة العمل الدؤوب لإضافة قيمة للعقار من خلال الإدارة الفاعلة في الشركة، كما تم توزيع عائد نقدي سنوي بمعدل 8.1% على دفعات شهرية على فترة الاستثمار التي امتدت لنحو 4 سنوات.

وأضاف أن هذا النجاح يأتي تأكيدا على التزام «ديمة كابيتال» بتقديم أفضل الاستثمارات المدروسة، مع تحقيق أفضل النتائج بشفافية تامة وفق معايير منضبطة ومتحفظة للمخاطر وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ولفت إلى أن «ديمة كابيتال» تحرص على اقتناص الفرص الاستثمارية المتميزة في الأسواق الدولية الحيوية، وفقا لاستراتيجية واضحة من خلال التعاون المثمر مع شركاء استراتيجيين ومديري أصول على كفاءة مهنية عالية محليا ودوليا.

وعقار «برايم لايف» هي مجموعة مكونة من 10 مبان لرعاية المسنين، تم الاستحواذ عليها مباشرة من شركة برايم لايف ليمتد، تحتوي على 510 أسرَّة، مسجل في شرق ميدلاند - المملكة المتحدة.