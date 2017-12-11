حصدت الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» جائزة «أفضل صفقة اندماج واستحواذ في قطاع الاتصالات بالأسواق الناشئة للعام»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مؤسسة «تي إم تي فاينانس» لأفضل صفقات الاندماج والاستحواذ والذي عقد في العاصمة البريطانية (لندن) يوم 29 نوفمبر الماضي.

وجاء منح «عمانتل» هذه الجائزة عن صفقة استحواذها على حصة إجمالية بنحو 22% من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية «زين»، بقيمة إجمالية قدرها 2.2 مليار دولار.

وشملت الصفقة الاستحواذ على حصة بنسبة 9.8% من أسهم خزينة «زين» في شهر أغسطس، أعقبها الاستحواذ على حصة بنسبة 12.1% في شهر نوفمبر، لتصبح بذلك ثاني أكبر مساهم في المجموعة بنسبة 22%.

ومع اكتمال عملية الاستحواذ بمرحلتيها، أصبح الكيان الجديد ثالث أكبر مجموعة اتصالات موحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقاعدة عملاء تشمل 52 مليون عميل.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ «عمانتل» طلال المعمري: «نحن فخورون بأن حظيت صفقتنا على هذا التكريم المهم من مؤسسة «تي ام تي فاينانس» وبإشادة خبراء قطاع الاتصالات من مختلف مشاربه. ويشكل فوزنا بجائزة «أفضل صفقة اندماج واستحواذ في قطاع الاتصالات للعام» انعكاسا لرؤيتنا الناجحة والجهود الحثيثة التي يبذلها جميع موظفينا.

وتأتي هذه الجائزة تتويجا لنجاح أكبر صفقة استثمار داخلي أو خارجي في تاريخ السلطنة، كما تعكس المكانة الرائدة التي تتمتع بها «عمانتل» في القطاع ودورها المحوري في دفع عجلة التقدم الاقتصادي وتطوير قطاع الأعمال في السلطنة وعموم المنطقة».

هذا، وأقيم حفل توزيع الجوائز خلال «مؤتمر تي إم تي فاينانس العالمي» لعام 2017 والذي جمع تحت مظلته نخبة من أبرز مشغلي شبكات الاتصالات، والمستثمرين في الأسهم الخاصة، والعاملين في القطاع المصرفي الاستثماري في لندن لتبادل الأفكار الاستراتيجية المتعلقة بالاستثمارات واستكشاف فرص الشراكة الممكنة. كما شارك في المؤتمر مجموعة من المتحدثين البارزين، كان من بينهم عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من أبرز شركات الاتصالات والبنوك الاستثمارية، بالإضافة إلى مستثمرين واستشاريين من قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات.