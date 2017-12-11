توج بنك بوبيان نهاية العام الحالي بحصوله على 3 جوائز مميزة من المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي عقد مؤخرا في البحرين، حيث حاز البنك جائزة أفضل بنك إسلامي في العالم والأفضل خليجيا الى جانب جائزة الأفضل في الكويت.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للبنك عبدالله التويجري والذي تسلم الجوائز الثلاث في الحفل الذي أقيم على هامش المؤتمر: مرة أخرى تدفعنا ثقة عملائنا وإنجازاتنا على مستوى الصيرفة الإسلامية الى المقدمة لنثبت أننا من الأفضل عالميا وإقليميا بعد إثبات ذلك محليا.

وأضاف أن ما تحقق وما سيتحقق في المستقبل هو نتاج لاستراتيجية البنك الناجحة وخططه الطموحة القائمة على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مميزة تواكب التطورات العصرية وتلبي احتياجات العملاء سواء الحاليين أو المتوقعين.

وأوضح التويجري أن أبرز ما يميز هذه الجوائز الثلاث أنها جاءت من اهم حدث اقتصادي إسلامي انطلقت دورته الأولى قبل 24 عاما الى جانب المنافسة الشديدة مع بنوك إسلامية ذات تاريخ معروف سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي وهو تأكيد على التطور السريع للبنك القائم على تنفيذ خطط واضحة للتعامل مع السوق الكويتي وفق استراتيجيته المدروسة.

وكانت اللجنة المعنية في المؤتمر والتي اختارت بوبيان للجوائز الثلاث قد أكدت أن هذا الاختيار جاء نتيجة لمتابعة البنك في السنوات الأخيرة وما حققه من إنجازات خلال فترة قصيرة.

ونوهت الى تميز البنك في طرح المنتجات الجديدة والخدمات المميزة واعتماده في ذلك على تقديم خدمة عالية الجودة للعملاء الى جانب نمو حصصه السوقية سواء من حيث قطاع الأفراد أو الشركات.

وأردفت أن البنك نجح في الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات بشكل واضح أصبح بمنزلة النموذج الذي يمكن الاقتداء به من البنوك الأخرى خاصة مع طرحه عشرات الخدمات المصرفية التقنية لأول مرة في السوق الكويتي والخليجي.

وكانت اللجنة قد نوهت الى أن البنوك الإسلامية على مستوى العالم وتحديدا في منطقة الخليج شهدت تطورات هائلة في العقدين الأخيرين مكنها من وضع بصمتها في سوق التعاملات المالية والمصرفية العالمية.

من ناحية أخرى، قال التويجري إن هذه الجوائز تضاف إلى الجوائز والإنجازات التي حققها في الفترة الأخيرة والتي توجت بالحصول على عدة جوائز إقليمية وعالمية، أبرزها جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت والعالم في مجال الخدمات التكنولوجية للعام الثالث على التوالي من مؤسسة غلوبل فاينانس، إلى جانب جائزة أفضل بنك إسلامي في مجال خدمة العملاء من سيرفس هيرو للعام السابع على التوالي، وجائزة أفضل مؤسسة في خدمة العملاء على مستوى القطاع الخاص الكويتي للمرة الثانية من سيرفس هيرو أيضا.