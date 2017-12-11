المرشاد: طرح صندوق «الصفوة كابيتال» للاستثمار الزراعي بـ 100 مليون دولار

أعلنت مجموعة شركات أساسات العالمية احدى شركات مجموعة السحاب القابضة الكويتية وشركاتها التابعة في مصر والأردن والسودان والسعودية عن مشاركتها في تأسيس اكبر بنك إسلامي في السودان لمزاولة أعماله وفق الشريعة الإسلامية، حيث سيتم الانتهاء من كل اجراءات تأسيس البنك مع نهاية شهر فبراير المقبل.

وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات أساسات العالمية مشاري المرشاد انه تم تأسيس بنك التعاون العربي للاستثمار والتمويل كشركة مساهمة عامة سودانية براسمال مليار جنيه سوداني، مبينا انه تم اختيار اعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية بالإضافة الى الهيكل الاداري لبنك التعاون العربي.

وقال المرشاد انه تم شراء المبنى الرئيسي للبنك وسيتم افتتاح 5 فروع خلال عام 2018 في اطار خطة مجلس ادارة البنك في التوسع بجمهورية السودان الشقيقة، مشددا على انه إنجاز تأسيس بنك التعاون العربي كأكبر بنك إسلامي في السودان تعد خطوة كبيرة لمجموعة أساسات العالمية الكويتية والشركات التابعة لها في تنشيط الكفاءة المهنية والقيمة الدفترية والميزانية العامة. وذكر المرشاد انه سيتم طرح صندوق «الصفوة كابيتال» الخاص بالاستثمار في مشروع الزراعي التابع لشركة أساسات للاستثمارات الزراعية (شركة مساهمة سودانية لإدارة المشروع الزراعي) وسيتم طرح نسبة كبيرة من وحدات الصندوق للراغبين في الاستفادة من عوائد الاستثمار في استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، مشددا على ان قيمة صندوق «الصفوة كابيتال» ستتعدى 100 مليون دولار وسيوفر فرصة استثمارية مميزة لاستثمار أموالهم في المشاريع الزراعية والإنتاج الحيواني والدواجن وغيرها، متوقعا أن يكون العائد السنوي للصندوق ما بين 8 و10%.

واشار المرشاد الى ان مدة الصندوق 5 سنوات منذ طرحه في السودان، موضحا أن بنك التعاون العربي للاستثمار والتمويل سيطلق منظومة متكاملة من مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية والتجارية واعمال التمويل الإسلامي بالتجارة والمرابحة والعمليات المصرفية الدولية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية بالإضافة الى تمويل شراء السيارات والمركبات ومستلزماتها، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمويل واستثمار معدات ثقيلة وملحقاتها مصانع وورش وملحقاتها وشراء واستثمار الأراضي والعقارات العامة والإنشاءات مع القطاع العام والخاص والمساهمة في بيع وشراء المعدات والآليات الزراعية.