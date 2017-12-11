البطالة الأميركية لأدنى مستوياتها في 17 عاماً

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان البيانات الاقتصادية الإيجابية في أميركا الأسبوع الماضي أشارت إلى أن الاقتصاد خلق وظائف أكثر من المتوقع في نوفمبر. فقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 228 ألفا مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 200 ألف. ويعزى ارتفاع التوظيف بشكل جزئي إلى عودة آلاف الموظفين الذين نزحوا مؤقتا بسبب إعصاري هارفي وإيرما إلى العمل.

وفي هذه الأثناء، أشارت بيانات وزارة العمل أيضا إلى انتعاش الأجور مع ارتفاع معدل الدخل بنسبة 0.2% في نوفمبر مقارنة بشهر سابق. وقد رفع ذلك الزيادة السنوية في الأجور من 2.3% الشهر الماضي إلى 2.5%، وإضافة لذلك، بقي معدل البطالة في الاقتصاد الأميركي عند أدنى مستوى له في 17 سنة عند 4.1%.

ولم تغير هذه البيانات، التي صدرت في نهاية الأسبوع، مسار ارتفاع الدولار في وقت كان فيه مدعوما من رفع وشيك في سعر الفائدة هذا الشهر، وكذلك من التقدم في الإصلاح الضريبي. وكان الدولار في ارتفاع مستمر خلال الأسبوع مع ارتفاع التكهنات بأن مجلسي النواب والشيوخ سيتوافقان بشأن تشريع القانون الضريبي قبل نهاية السنة.

وفي أوروبا، حققت مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «تقدما كافيا»، إذ عبرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جانكر عن تفاؤلهما في اتفاق أولي تم التوصل إليه يوم الجمعة. وتحقق هذا الاتفاق نتيجة تنازل من الطرفين.

ولكن في حين أفاد الاتحاد الأوروبي بأنه قدم تنازلا، تنازلت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في كافة المواضيع الرئيسة، وقدمت عرضا لبروكسل بخصوص التسوية المالية، واتفاقا حول الأوروبيين المقيمين في بريطانيا، وحلا لإبقاء الحدود التي تفصل جزيرة إيرلندا مفتوحة بعد الانفصال. وسيتيح هذا الاتفاق انتقال المفاوضات إلى عناوين أخرى، خاصة المفاوضات التجارية والمستقبل الذي سيعقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.