قال تقرير صادر عن الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» ان أسواق الأسهم العالمية شهدت ارتفاعا خلال نوفمبر، حيث أقفل مؤشر «MSCI» للأسهم العالمية على ارتفاع نسبته 2%، وكان مؤشر داو جونز الصناعي الأفضل أداء ويليه مؤشر نيكاي 225 الياباني.

الأقتصاد الخليجي

في الكويت، ذكر صندوق النقد الدولي أن البلاد ستحتاج الى 100 مليار دولار لتمويل عجوزات الموازنة على مدى 5 سنوات مقبلة، وذكر التقرير أيضا أن اجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة يبقى كبيرا اذ انه بموجب السيناريو الأساسي فإن الموازنة العامة ستسجل عجزا ماليا سنويا بنحو 15% من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات المالية الخمس القادمة. وقد خفضت الكويت الدعم، وتخطط ايضا لادخال ضريبة القيمة المضافة في 2018 لسد العجز في الميزانية نتيجة لانخفاض أسعار النفط. وفي الامارات، من المتوقع أن تطبق الدولة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على فواتير الكهرباء والماء مع اعتماد التشريع من قبل الحكومة الاماراتية.

وفي قطر، سعى مصرف قطر المركزي الى طمأنة المستثمرين الأجانب بشأن حرية استبدال العملات بعدما قالت «MSCI» للمؤشرات ان العقوبات المفروضة على الدوحة زادت صعوبة حصول المستثمرين على الريال القطري، بعدما قطعت بعض دول الخليج وبعض الدول العربية العلاقات الديبلوماسية وخطوط النقل في يونيو مما دفع الكثير من البنوك الخليجية والبنوك الأجنبية الأخرى لتقليص أنشطتها مع المصارف القطرية، وأدى ذلك الى اضطراب في سوق صرف العملة، حيث أوجدت تباينا بين أسعار الصرف في الداخل والخارج.

الأسواق الخليجية

انخفض مؤشر «MSCI» للأسهم الخليجية بنسبة 1.3%، واستمر عدم اليقين الجيوسياسي والاضطرابات بالمنطقة وسط جملة مكافحة الفساد التي تقوم بها حكومة السعودية على بعض الشخصيات الملكية وعلى بعض الشخصيات البارزة، بالاضافة الى استمرار التوترات السياسية مع ايران. وكان مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية الافضل أداء بين الاسواق الخليجية، ويليه مؤشر تداول السعودي.

كما ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 2% بمساهمة ايجابية من قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 4.3% وقطاع الخدمات بنسبة 1.4%. وارتفع مؤشر تداول السعودي بنسبة 1% بمساهمة وبشكل رئيسي من قطاع المواد بنسبة 2.2% وقطاع البنوك بنسبة 2.1% وقطاع الطاقة بنسبة 0.5%. بينما شهد الأداء السلبي في قطاع التأمين بنسبة -6.1%، ريتز بنسبة -7.1%، الخدمات الاستهلاكية بنسبة ـ14.6%.

كما انخفض مؤشر الكويت الوزني بنسبة -6.1%، ويرجع ذلك أساسا الى التراجع الحاد في قطاع البنوك وبنسبة -5.8% والعقارات بنسبة -4.8% والاتصالات بنسبة -4.1%.

كما انخفض أيضا موشر سوق دبي المالي بنسبة -5.9% نتيجة الانخفاضات في قطاعات الاتصالات والعقارات والطاقة وبنسب -8.1% وـ7.4% وـ6.9% على التوالي. وأيضا انخفض مؤشر سوق قطر بنسبة -6.6% ومتراجعا بقوة منذ بداية العام -25.5%. وجاء الأداء السلبي من القطاع العقاري الذي تراجع بنسبة -12% ثم قطاع الاتصالات بنسبة -5.9%، ثم قطاع البنوك بنسبة -5.2.