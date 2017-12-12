اختارت مجلة «جلوبل فاينانس» العالمية المتخصصة مجموعة بنك الكويت الوطني كأفضل موفر لخدمات أسواق الصرف في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط للعام 2018، وذلك في استبيان لآراء مئات المحللين وكبار مديري الشركات الكبرى حول العالم، ليكون بذلك البنك العربي الوحيد على قائمة أفضل البنوك على مستوى العالم في هذا المجال.

وجاء البنك الوطني على قائمة أفضل بنوك العالم في دعم عملائها وتوفير أفضل الحلول لهم في أسواق الصرف إلى جانب بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبرى مثل: JP Morgan ،HSBC ،Societe General ،Standard Bank ،DBS Ban وBBVA.



وجرى اختيار هذه البنوك بناء على عوامل عدة أبرزها حجم التعاملات بالعملات الأجنبية والحصة السوقية والتغطية الدولية وخدمة العملاء والابتكار.

ويأتي اختيار بنك الكويت الوطني كأفضل موفر لخدمات أسواق الصرف في الكويت والشرق الأوسط استنادا إلى حجم التعاملات بالعملات الأجنبية والانتشار الجغرافي وجودة خدمة العملاء وتنافسية الأسعار، إلى جانب الأنظمة التقنية الأكثر تطورا المعتمدة.

وكانت «جلوبل فاينانس» قد اختارت البنك الوطني كأفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2017، كما اختارته ضمن أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة 12 على التوالي، وذلك بفضل متانته المالية واستراتيجيته المتحفظة واستقرار جهازه الإداري وإدارته الرشيدة للمخاطر.