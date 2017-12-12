أعلنت شركة «JANA» مشاركتها كراع فضي لمعرض Start A Business الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي في الفترة من 14 حتى 16 ديسمبر الجاري، في الصالة 6 على أرض المعارض الدولية بمشرف، وسط مشاركة عدد من الجهات والمؤسسات المحلية التي تمثل القطاعين العام والخاص في الكويت.

وتقف الشركة بنجاح في مقدمة الشركات الراعية للحدث إذ يقول مدير المبيعات الأستاذ خالد سعد الدين ان الشركة حريصة على المشاركة بهذه المعارض للاستفادة من زخمها ولإفادة الشباب المبادرين من خبراتنا، حيث إن معرض Start A Business يحمل خصوصية حيث نشارك معا بنقل تجربة نجاحنا الى الآخرين من الشباب الكويتي المبادر والمتطلع إلى البدء بمشاريعهم المستقبلية ويعولون على من يأخذ بأيديهم حيث نقدم لهم الفائدة من تجاربنا هذه ليستفيدوا من إيجابياتها وتلافي سلبياتها مستقبلا.

وعن الخدمات المقدمة للعملاء وطبيعة العمل، أشار سعد الدين إلى أن الشركة تعمل على توريد المنتجات الاستهلاكية الصالحة للاستخدام لمرة واحدة للفنادق والمطاعم وشركات التجهيزات الغذائية والجمعيات التعاونية، حيث نمتلك ونسوق ما يقارب من ألف صنف من بضائعنا داخل الأسواق.

وشدد سعد الدين على أن جميع المنتجات التي تطرحها الشركة هي منتجات عالية الجودة وتتمتع بمطابقتها لأعلى المعايير الدولية ذات الخصوصية، حيث تلتزم شركة JANA بتأمين أفضل المنتجات المطابقة لمعايير الصحة والجودة العالمية والحاصلة على شهادات من أهم المختبرات في العالم، لافتا إلى أن نجاحنا يكمن في خدماتنا المميزة وثقة عملائنا بجودة منتجاتنا، مشيرا إلى أن غالبية الأصناف التي نوردها للسوق الكويتي والخليجي تحمل شهادة الجودة آيزو (ISO 9001) حيث إنها تأتي على رأس أولوياتنا والتي نهتم بتوفيرها عند طرح أي منتج جديد لنا.