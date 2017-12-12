السحوبات اليومية تشمل جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز





أعلن بنك الخليج أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 3 ــ 7 ديسمبر 2017، حيث تشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز خلال أيام العمل.

والفائزون هم: عبدالله جدوع شلال العنزي، مريم محمد عبدالله الشطي، فتحية أحمد عبداللطيف المرهون، قيس ظهير مصطفى الخميس، محمد شريد محمد العجمي، أركان فرحان الشمري، فاطمة عبد الكريم الصقر، سلمان فيصل الباذر، فايز عبدالعزيز الدوسري، حكيم محمد الباجي.

هذا، وسيجرى السحب الرابع والأخير في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، مباشرة عبر تحول المبالغ من أي حساب محلي، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

كما يوفر حساب الدانة أيضا العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكن عملاء الدانة من احتساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.