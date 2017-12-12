أطلقت شركة الاتصالات الكويتية VIVA جهاز هواوي Nova 2 Plus الجديد مع باقات الدفع الآجل 10.5 دنانير، 12 دينارا و15 دينارا، الذي يمنح العملاء تجربة التمتع بـ«سيلفي» النجوم.

ويوفر هذا الجهاز للعملاء مزايا جديدة تجعل أي لحظة من حياتهم أكثر إشراقا، إذ يمكنهم من التقاط صور سيلفي أكثر نقاء ودقة واحترافية مع كاميرا أمامية MP20 مع أداء استثنائي في الضوء الخافت.



ويأتي جهاز هواوي Nova 2 Plus على شكل معدني خفيف الوزن، قوي ورقيق، مع شاشة كبيرة حجم 5.5 إنشات مع ميزة HD، معالج HiSilicomn Kirin 659 حجم 4 غيغا وذاكرة داخلية 64 غيغا، كاميرتان خلفيتان قياس 12 MP و8 MP، عدسة أكبر لالتقاط صور أوسع، بطارية 3340 mAh تدوم وقتا أطول، نظام صوت Hi-Fi AK4376a لأداء أقوى عند انخفاض الشحن، بالإضافة إلى نظام Huawei Histen لعرض صوتي عالي الجودة بميزة D3.