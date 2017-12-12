أعلن بنك الكويت الوطني عن اسم الفائزة راغدة يوسف الشوفي في سحب الجوهرة الشهري بقيمة 125 ألف دينار لشهر نوفمبر، وذلك خلال فعاليات سباق الوطني للمشي، حيث أعربت الشوفي عن سعادتها خلال اتصال هاتفي أجراه معها البنك.

ويكافئ حساب الجوهرة اكثر عملاء الوطني ولاء بجوائز نقدية قيمة أسبوعيا، وشهريا وربع سنوي ويتم دائما إجراء السحب بشفافية تامة وبحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة.

وقال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصيـــة لدى بنـــك الكويت الوطني محمد العثمان: يعد حساب الجوهرة من أكثر الحسابات التي تلقى إقبالا هائلا من عملاء البنك، لذا قررنا إقامة السحب الشهري مع هذا الحدث المهم ليتسنى للجميع الفرصة للاستمتاع بتلك الفعاليات الممتعة.

ويتميز حساب الجوهرة بأن كل 50 دينارا تؤهل العميل لدخول السحب، حيث يدخل عملاء الجوهرة تلقائيا في السحب على جوائز بقيمة 5000 دينار أسبوعيا و125 ألف دينار شهريا والجائزة الكبرى بقيمة 250 ألف دينار ربع سنوي.

علما أن الحد الأدنى لفتح حساب الجوهرة هو 400 دينار أو أكثر كما بإمكان عملاء الوطني مضاعفة عدد فرص الفوز في كل سحب كلما حافظوا على رصيد حسابهم دون القيام بعمليات سحب أو تحويل.