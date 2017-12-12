أعلنت الشركة الكويتية العالمية للتأمين التكافلي عن رعايتها الرئيسية لمؤتمر شورى الفقهي السابع الذي تنظمه شركة شورى للاستشارات الشرعية في فندق ومنتجع الجميرا شاطئ المسيلة 19 و20 ديسمبر الجاري.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشركة تركي السعيدي ان رعايتنا الرئيسية للمؤتمر تأتي انطلاقا من الدور الريادي للشركة الكويتية العالمية للتامين التكافلي في دعم الاقتصاد الاسلامي والعمل على تطوير الصناعة المالية الإسلامية، من خلال مناقشة مختلف القضايا التي تهم الشركات والبنوك والمؤسسات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يتماشى مع إيمان مجلس إدارة الشركة بضرورة الاهتمام والمشاركة بتطوير النشاطات الاقتصادية الإسلامية لتواكب كل المستجدات والمتغيرات على الساحة الاقتصادية.

وأضاف ان عمليات هيكلة وإصدار الصكوك تنطـــوي على العديـــد من المخاطر، وان التامين التكافلـي يمكن ان يلعب دورا مهما في تغطيتها والتقليل منها بصورة مشروعة، وهو ما يقتضي بذل المزيد من البحوث والدراسات لتطوير الصكوك ومنتجات التكافل والتي تتم من خلال هذه المؤتمرات.

وأكد السعيدي اهتمام الشركة الكويتية العالمية للتأمين التكافلي بعلاقتها المباشرة بما تقدمه من مختلف الخدمات التأمينية التكافلية الاسلامية، موضحا أن القائمين على المؤتمر نجحوا في التطرق إلى العديد من القضايا التي تهم الشركات والمؤسسات والمصارف الإسلامية في محاولة لمواكبة التطورات المستمرة في أساليب وطرق التأمين والتمويل الإسلامي وأشكال تطبيقها في ظل وجود النظم والقوانين الحديثة، وتقديم يد العون والإرشاد لمساعدة مثل هذه المؤسسات لتحقيق ذلك باجتماع نخبة من خبراء الاقتصاد الإسلامي من أبرز علماء الشريعة الإسلامية، بالإضافة للاقتصاديين وكذلك نخبة من أصحاب القرار والقيادات البارزة في الشركات والبنوك والمؤسســــات الماليــــــة الإسلامية.