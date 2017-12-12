مرعي: الفعالية نجحت في تعزيز تاريخ رياضة السيارات العريق للعلامة بطريقة مبتكرة





قام مركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، بتنظيم حدث فريد من نوعه مؤخرا تحت عنوان «روعة. بورشه.» في مول 360 وذلك لتسليط الضوء على أعمدة بورشه الأربعة وهي: رياضة السيارات والتاريخ العريق والمنتج والأداء الكهربائي، واستقطب الحدث حشدا من عشاق العلامة التجارية الذين خاضوا تجارب تفاعلية ومتعددة نقلتهم إلى عالم بورشه الشيق.

وتعليقا على الحدث، صرح هاني مرعي، مدير التسويق لدى مركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، قائلا: نسعى في مركز بورشه الكويت لابتكار الأفكار والعروض الجديدة كليا للتواصل مع عملائنا ومحبي علامة بورشه التجارية لتقديرهم وشغفهم بمبادئ بورشه والتقدمات التكنولوجية.



نحن سعداء بنتيجة فعالية «روعة. بورشه.» التي نجحت في تعزيز تاريخ رياضة السيارات العريق للعلامة بطريقة مبتكرة من خلال تقديم التجارب الشيقة لعملائنا والفرصة للتفاعل مع شغفهم ببورشه.

ولتسليط الضوء على تاريخ بورشه العريق، تم عرض سيارة 911 كاريرا الكلاسيكية منذ عام 1970 لإتاحة الفرصة لزوار المنصة بالتمعن في تفاصيلها التاريخية. وكونها من طراز رياضي وذات تصميم كلاسيكي، استطاعت هذه السيارة ثنائية المقاعد التألق باللون الخارجي الأبيض المتناغم مع المقصورة المفروشة بالجلد الأسود. كما يعد محرك تلك السيارة الكلاسيكية ثوريا في زمانه كونه يولد 180 حصانا بسعة 2.2 ليتر فقط.

ومرورا بالزمن لوقتنا الراهن، مازال طراز بورشه كاريرا محافظا على تجسيد مبادئ العلامة وقيمها في تفاصيل تصاميمه. ولذلك فقد هدف الحدث الى إبراز طراز 911 كاريرا الجديد كليا لعام 2018 والذي يزخر بقوة 370 حصانا ومحرك سعة 2.9 ليتر. ويقدم الطراز الأحدث العديد من المزايا الاختيارية التي يتم اضافتها خصوصا لتناسب الاختيارات الاستثنائية.

ومن أبرز تلك التعديلات المميزة هي اختيار لون فرش السيارة باللون الأحمر الداكن مع إضافة زخرفة شعار بورشه على مسندي رأس المقعدين.



بالإضافة إلى ذلك، تتيح فتحة السقف سهولة التحكم الكترونيا للتمتع برؤية بانورامية للمدينة من داخل مقصورة بورشه المفضلة.



كما أنه يتم تقديم مميزات اختيارية للأنظمة المساندة مثل «مساند الركن» ParkAssist لتسهيل عملية ركن السيارة مع إمكانية تفعيل الكاميرا الخلفية لسهولة الركن العكسي والمناورة.

كما هدف الحدث إلى الاحتفال بالتاريخ الأسطوري لرياضة السيارات والذي تعرف به بورشه، وذلك من خلال إبراز المميزات الفريدة لطراز 919 هايبرد وهو بطل سباقات لومان.



ولأول مرة في الكويت، تم استعراض طراز 919 هايبرد المركب من قطع ألعاب LEGO لنقل التاريخ الحافل بالانتصارات.

وقد عمل الحدث على التفاعل مع الزوار من خلال تجربة الواقع الافتراضي الفريدة من داخل احد طرازات بورشه باناميرا هايبرد وذلك لاستكشاف جميع مميزات السيارة والتعرف على تكنولوجيا الهايبرد وآليتها.



بالإضافة إلى ذلك، تم دعوة جميع الزوار للتحدي وإطلاق روح السائق الماهر التي هي داخلهم عبر المشاركة في لعبة المحاكاة Forza Motorsport 7.

وتميزت منصة بورشه بشاشات عرض على شكل برج لتشارك مع الزوار العديد من مقاطع الفيديوهات التي تروي مراحل تطور سيارات بورشه الرياضية والانتصارات التي نسبت للعلامة التجارية. ومن ضمن الفعاليات للحضور، تم اختبارهم لتقييم معرفتهم بعلامة بورشه التجارية عبر المشاركة في اختبار تفاعلي.