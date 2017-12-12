البنك سيواصل الاستثمار في تطوير قدرات موظفيه ومراجعة برامجه التدريبية





تماشياً مع جهوده المتواصلة لتطوير موظفيه، أطلق البنك الأهلي الكويتي برنامج «المواهب المهنية» للعام الثاني على التوالي في 29 نوفمبر 2017.



وقد تم اختيار مجموعة من موظفي البنك من ذوي الأداء المتميز والإمكانات العالية بهدف توفير بيئة تعليمية معدة بشكل علمي، وضمان الحصول على الدعم والتوجيه اللازمين لتحقيق النجاح في مهامهم الحالية وكذلك في تهيئتهم لمراكز قيادية في المستقبل.

واستهدف البرنامج ثلاث فئات من موظفي البنك، وهم: الموظفون ذوو الأداء المتميز، الموظفون ذوو الإمكانات العالية، واخيرا الموظفون الحاليون ذوو المناصب القيادية في البنك.

وفي تعقيبه على هذا البرنامج، صرح مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي حمزة إنكي بأننا نعتبر تطوير موظفينا من صميم مسؤوليتنا، ولذلك فإننا مستمرون في الاهتمام بتطوير قدراتهم المهنية، وهذا الهدف يعتبر أولوية قصوى بالنسبة لنا، لذا قمنا بتصميم برنامج المواهب المهنية لتعزيز جهود موظفي البنك الأهلي الكويتي المتميزة وتمكينهم من مواصلة تطورهم لتحقيق النجاح في مهامهم الوظيفية.

ونحن في البنك الأهلي الكويتي لدينا يقين راسخ بأن نجاح موظفينا هو نجاح لمصرفنا، لذا وجب علينا السعي لضمان المحافظة على إعداد القادة من داخل البنك.

ولقد تمكن موظفو البنك الأهلي الكويتي من ذوي الأداء المتميز خلال هذا العام من تطوير واكتساب مهارات قيادية من خلال الفصول الدراسية وتنفيذ مشاريع عملية، وذلك ضمن إطار إعدادهم لتولي مناصب قيادية في المستقبل.



حيث تم تدشين هذا البرنامج المنظم بالتعاون مع الجامعة الاسترالية في الكويت، وهو برنامج معتمد من «معهد هايفيلد للقيادة» المعتمد دوليا.

وأضاف: تم اختيار المشاركين في البرنامج من موظفي البنك الشاغلين في المناصب القيادية، حيث انهم جزء مهم من خطة الإحلال الوظيفي للالتحاق ببرنامج أكثر مرونة يركز بشكل مكثف على الاهتمام بالتعلم العملي والمناقشات المهنية المتواصلة مع بعض الدروس التعليمية.

بدوره، سيواصل البنك الأهلي الكويتي الاستثمار في تطوير وتنمية قدرات موظفيه وإجراء مراجعة مستمرة لبرامجه التدريبية، وذلك بغرض ضمان توفير بيئة عمل سليمة ومنتجة وجاذبة في المستقبل.