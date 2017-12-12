مراد: الشركة ستعرض مجموعة جديدة من المواد والمنتجات





أعلنت شركة «ليدرز جروب للاستشارات والتطوير» عن مزيد من الشركات الراعية لهذا المعرض ومن أبرزها «شركة البروتين الكويتية»، وذلك مع اقتراب موعد «هوريكا الكويت 2018» في الفترة من 15 إلى 17 يناير المقبل في أرض المعارض الدولية في مشرف.

وقال بيان صحافي إن الرعاية الذهبية المقدمة من «البروتين الكويتية» تأتي من حرصها على الحضور المميز والدائم في هذه الفعاليات بصفتها شركة عريقة في توزيع المواد الغذائية على الفنادق والمطاعم والجمعيات ومراكز السوبر ماركت والمستشفيات والمخابز.

وقالت «ليدرز جروب» المنظمة للمعرض بالتعاون مع شركة «هوسبيتاليتيه سرفيسز اللبنانية» إن «السنوات الماضية كانت فرصة لبناء علاقة متينة بين «البروتين الكويت» وبين معرضنا الفريد من نوعه في الكويت والمخصص للصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية».

من جهته، اعلن مدير العلامة التجارية «البروتين الكويتية» أحمد مراد ان الشركة ستقدم في المعرض القادم مجموعة جديدة من المواد والمنتجات التي تنال إعجاب الذواقة والمتخصصين وتعزز رضا الزبائن، إضافة الى عدد من الخدمات الحصرية التي تفرد بها عن غيرها وذلك كعادتها عبر مسيرتها خلال 44 عاما.

وأكد أحمد مراد التوسع الاستراتيجي المتواصل للشركة وعلى تطور معرض هوريكا الكويت الذي تحول عبر السنوات القليلة الماضية إلى الملتقى الأفضل لشركات وجهات وصناع الضيافة، حيث يتم عرض وتسويق المنتجات الحصرية، ودعم استراتيجيات التوسع وتقديم خدماتنا المتفردة لشرائح أساسية في السوق.

وأضاف أحمد مراد مدير العلامة التجارية: لقد تحقق تقدم خبراتنا المتراكمة في السوق الكويتي منذ 44 عاما بفضل استراتيجيات مبتكرة ومصممة بناء على العديد من العوامل، من أبرزها مواكبة متطلبات مؤسسات عملائنا الثابتين والمحتلمين، ومساعدتهم على تقديم افضل الخدمات لزبائنهم، ومن العوامل كذلك خططنا التسويقية المناسبة.



ومن هنا اهتمامنا بالحضور المميز في معرض «هوريكا الكويت» ورعايتنا الذهبية له، خاصة أنه اصبح عبر دوراته المتتالية والمستوى الرفيع من التنظيم جزءا أساسيا من قطاع وصناعة الضيافة في الكويت، ويشكل مساحة نفتخر بها للتفاعل والتواصل بين شركات الصناعات الغذائية والمشروبات والفنادق وخبراء الطهو وممثلي وكالات سياحية محلية وعالمية والعاملين في إجراءات سلامة الغذاء والتسويق والمشتريات.