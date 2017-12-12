أظهرت البيانات المالية لشركة بوبيان للبتروكيماويات «بوبيان ب» ارتفاع أرباح الستة أشهر المنتهية في 31 أكتوبر 2017 بنسبة 34% على أساس سنوي.

وبحسب نتائج الشركة المنشورة على موقع البورصة، بلغت أرباح الفترة 1.2 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 895.7 ألف دينار للفترة المماثلة العام الماضي.

وقالت الشركة في البيان إن ارتفع أرباح الفترة يعود إلى ارتفاع أرباح الشركات الزميلة والتابعة الجديدة. وبلغ صافي الربح التشغيلي للفترة 2.5 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 2.15 مليون دينار للستة أشهر المنتهية في 31 أكتوبر 2016، بنمو 16.3%.