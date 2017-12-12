حصلت بورصة الكويت على موافقة هيئة أسواق المال على تعيين عضوين في مجلس إدارتها وهما يعقوب آل بن علي وسليمان بن سلامة، وذلك بصفتهما ممثلين عن هيئة أسواق المال.

وتعليقا على انضمام العضوين الجديدين، قال رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت طلال الغانم: «يسرني أن أهنئ بن سلامة وبن علي على انضمامهما كأعضاء جدد بمجلس الإدارة، ونحن على يقين بأن ما يحملانه من خبرة وعلم ودراية بالقطاعين المصرفي والمالي، سيساهم في تحقيق قيمة استثنائية للشركة وفي دعم رؤيتنا لنصبح مركزا ماليا إقليميا».



وأضاف الغانم: «بفضل دعم وجهود هيئة أسواق المال، تنجح بورصة الكويت دائما في استقطاب المواهب والكفاءات التي تثري بخبراتها عمليات الشركة وتعزيز أدائها مما يعود بالفائدة على الشركة وعلى الاقتصاد الكويتي ككل».

الجدير بالذكر أن يعقوب آل بن علي يتمتع بخبرة تقارب الـ 30 عاما في قطاع أسواق المال، شغل خلالها العديد من المناصب المرموقة في كل من الهيئة العامة للاستثمار ومكتب الاستثمار الكويتي، كما شغل عضوية العديد من مجالس إدارات شركات كويتية وأخرى أجنبية من بينها بيت الأوراق المالية والشركة الكويتية للاستثمار.



ويحمل آل بن علي شهادة البكالوريوس من جامعة أزوسا باسيفيك - الولايات المتحدة الأميركية وكذلك شهادة الدبلوم من معهد المحاسبة للتكنولوجيا في القاهرة.



ومنذ عام 1985 حتى 1990، شغل آل بن علي منصب محلل استثمار متدرب لدى مكتب الاستثمار الكويتي، من خلال إدارة صناديق السوق الاسكندنافية في لندن بالمملكة المتحدة.

أما سليمان بن سلامة، فيشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة سكاي بروس للتجارة العامة والمقاولات.



وخلال مسيرته، لعب بن سلامة دورا حيويا في إدارة الاستثمار المباشر والملكية الخاصة لدى مجموعة بيت التمويل الكويتي.



كما شغل مناصب عديدة من بينها رئيس مجلس إدارة شركة سهم القابضة، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات التنموية القابضة، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة كويت بوكس، وعضو مجلس إدارة شركة مجموعة الخصوصية القابضة، وعضو مجلس إدارة شركة بيت الطاقة القابضة، وعضو مجلس إدارة شركة بيتك للأسهم الخاصة، وعضو مجلس إدارة شركة تواصل القابضة.