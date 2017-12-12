الغانم: البنك يحظى بثقة المجتمع المصرفي المحلي والإقليمي والعالمي





أعلن بنك وربة في بيان صحافي أمس عن إتمامه بنجاح توقيع أكبر اتفاقية تمويل مرابحة مشترك بالدولار الأميركي في الكويت والخليج في عام 2017، تقضي بحصوله على تمويل وفق تسهيلات تمويل المشترك قائم على المرابحة، بقيمة 400 مليون دولار ولمدة 3 سنوات، على أن يتم توظيف هذه التسهيلات في أعمال البنك العامة.



وقد شارك في هذه التسهيلات التمويلية 15 بنكا من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأوروبا وآسيا.

وقد تم ترتيب هذه التسهيلات من قبل المؤسسة العربية المصرفية، بنك أبوظبي التجاري، بنك بوبيان وبنك أبوظبي الأول بصفتهم مدير الترتيب الرئيسي ومدير سجل الاكتتاب في هذا التمويل.



وتولت المؤسسة العربية المصرفية دور المنسق الحصري بينما قام بنك أبوظبي الأول بدور وكيل الاستثمار لهذا التمويل. ووقعت الاتفاقية في 10 ديسمبر 2017.

وفي معرض تعليقه على هذه الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم: «نجحنا في إتمام اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 400 مليون دولار، لصالح بنك وربة شاركت فيها بنوك رائدة من الكويت والمنطقة وعلى الصعيد الدولي، وهذا ما نراه مؤشرا دامغا على الثقة التي بات بنك وربة يحظى بها لجهة أدائه ونمو محافظه التمويلية والاستثمارية».



وأكد الغانم على فخر بنك وربة بالحصول على تجاوب كبير لجهة المشاركة في هذه التسهيلات من قبل البنوك في أسواق البحرين، الكويت، السعودية، بروناي، فرنسا والمملكة المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التجاوب هو خلاصة العمل الدؤوب لبنك وربة وفق استراتيجيته التنموية الطموحة والتي أوضحت نتائجها الإيجابية اليوم بالثقة العالية التي يحظى بها البنك، في كافة الأسواق الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى نموه المتصاعد الذي لفت قطاع الصيرفة الإقليمية والعالمية لاسيما أنه يسير بثبات باتجاه ترك بصمات واضحة في صناعة الصيرفة الإسلامية.

بدورها، عبرت مصادر المؤسسة العربية المصرفية بالنيابة عن البنوك المشاركة في التمويل بسعادتها للتسويق الناجح لاتفاقية التمويل متمنية لبنك وربة المزيد من النمو والازدهار في المستقبل القريب.

وطرح تمويل المرابحة في البداية بمبلغ 250 مليون دولار، ولكن في أعقاب الإقبال الكبير على الاكتتاب فيه والذي وصل حجمه إلى 530 مليون دولار وبنسبة تغطية 2.1 مرة، قرر بنك وربة زيادة حجم التسهيل ليصل إلى 400 مليون دولار.

ويتوج بنك وربة إنجازاته في عام 2017 بهذه الصفقة النوعية، حيث دأب خلال هذا العام على تكثيف عملياته التمويلية والتشغيلية والتوسعية ليخطو بثقة باتجاه الريادة في صناعة الصيرفة الإسلامية.