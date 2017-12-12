12 ألف مستثمر كويتي ربحوا مليار دولار في نوفمبر الماضي

مواطنون حذروا من فقاعة وطالبوا الحكومة بتقنين أو منع العملات الرقمية

موت البورصة الكويتية يدفع نحو استثمارات بديلة غير تقليدية

فكر استثماري غير تقليدي للشباب الكويتي يستهوي كل ما هو «ديجيتال»

دراسة لـ «كامبريدج» تتوقع وصول مستخدمي البيتكوين لـ 200 مليون بحلول 2024

رجال أعمال أميركيون: قفزات البيتكوين الحالية مجرد بداية والقادم أكثر جنوناً

بدء تداول عقود آجلة للبيتكوين ببورصة شيكاغو.. و«ناسداك» على قائمة الانتظار

عبدالرحمن خالد

دخل أحد المستثمرين في حالة إحباط شديد بعد الأزمة العالمية التي ضربت الأسواق في 2008 وكبدته خسارة كامل ثروته التي لم يتبق منها سوى 1000 دولار وقرر أن يتخلص منها بشراء عملة وهمية أطلق عليها «البيتكوين» ليدخل بعدها في حالة اكتئاب وصلت الى محاولته الانتحار عدة مرات انقطع خلالها عن متابعة ما يجري في العالم لسنوات طويلة ليقرأ في الصحف أن العملة الوهمية التي تخلص بشرائها من آخر حفنة دولارات يمتلكها أصبحت الآن ثروة طائلة تقدر بـ 170 مليون دولار.

هكذا كانت قصة جنون البيتكوين التي انطلقت بسعر 10 سنتات في 2009 لتقفز ملامسة مستوى 17 ألف دولار خلال الأسبوع الماضي بزيادة لم يتوقعها أكثر المتفائلين لأي أوعية استثمارية على مر التاريخ وصلت إلى 170 ألف ضعف (ما يعادل 17 مليونا) في 8 سنوات فقط بمتوسط نمو 21 ألف ضعف سنويا.

الكويتيون لم يكونوا بمعزل عن هذه الثروات فقد أثبتت قصة البيتكوين أن الكويت مليئة بصائدي الثروات أصحاب الرؤية الاستثمارية طويلة الأمد فبحسب دراسة لإحدى الشركات الأميركية أن هناك قرابة 12 ألف كويتي يستثمرون بالبيتكوين بنحو مليار دولار (سعر البيتكوين وقت الدراسة 7 آلاف دولار) لتتضاعف ثرواتهم إلى 2 مليار دولار خلال أقل من شهر واحد فقط وهو ما يتوقع أن يغير من عدد الكويتيين على قائمة أثرى أثرياء العالم الذي وصل 29 ألف مليونير كويتي خلال العام الحالي بحسب أحدث تقارير الثروة الصادرة عن بنك كريدي سويس.

استطلعت «الأنباء» رأي الشارع الكويتي حول تطلعاتهم للاستثمار في العملة الرقمية وآرائهم حول المكاسب التي حققتها العملة في الآونة الأخيرة والمخاوف من كونها فقاعة قد تتعرض للانفجار لتتبخر معها ثرواتهم، ورأت شريحة ممن تم استطلاع آرائهم أن تقنين البيتكوين ووجود مراقبة حكومية لتداولها يحفزهم على الدخول، فيما خالفهم الرأي شريحة أخرى رأت ضرورة منع تداول العملة نهائيا لأنها غير آمنة وليس لها أساس قانوني.

وفي هذا الصدد، قال المواطن منير العازمي ان «البيتكوين» عملة الكترونية غير معروف مؤسسها حتى الآن، وأضاف العازمي: «من الممكن ان استثمر بتلك العملة اذا كانت لها أسس ومعايير تحدد ماهيتها، ولكنها يومياً تصعد وتهبط، لذا غير معروف قياسها، اذ انها لا تستند الى أرصدة ولا ذهب ولا عملات».

وأشار الى ان البعض يتحدثون عن تلك العملة انها جيدة للاستثمار، الا انها غير آمنة بسبب الصعود والهبوط اليومي الخاص بها، مبينا انها تعد مثل المقامرة اذ ينصح بأن يتم الاستثمار بها بمبلغ بسيط حتى لا يتفاجأ المستثمر بخسارة مبلغ ضخم.

من جانبه، ذكر مالك مؤسسة مركز التداول للصيرفة جاسم الصراف ان «البيتكوين» يعتبر عملية غسيل أموال، مبينا انها ليست لها علاقة بأي دولة وليس لديها أساس تستند اليه.

وقال: «أعتقد ان تلك العملة سترتفع ارتفاعا كبيرا في الفترة المقبلة.

من ناحيته، اشار المواطن محمد الفرس الى ان «البيتكوين» تعتبر فقاعة كانت قبل سنة لا تتعدى الـ 700 دولار وفي الوقت الحالي وصلت الى 17 ألف دولار، لافتاً الى انه لم يتوقع أحد وصولها الى هذا الرقم الضخم.

وأعرب عن أمله في أن تضع بورصة الكويت شركات مضمونة ليتم التداول بتلك العملة دون غش او شركات وهمية، مشيرا الى انه يبحث دائما عن تلك العملة ويتابع آخر أخبارها عبر المحللين الماليين.

وأوضح انه من الممكن ان يستثمر بـ «البيتكوين» اذا كانت أسعارها تتراوح بين 70 و100 دولار ولكنها ارتفعت بشكل مفاجئ، مبينا انه منتظر انخفاضها مرة أخرى حتى يستثمر بها.

بدوره، ذكر المقيم أحمد شرارة ان عملة «البيتكوين» من أكثر العملات الرقمية التي انتشرت مؤخرا وتعد من أكثر العملات الرقمية التي عليها طلب عال، مشيرا الى انها عملة محدودة ولا يوجد بها الكثير في العالم، لذا تنمو بشكل كبير وسريع.

وأضاف: «من الصعب الاستثمار بها في الوقت الحالي بسبب ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، وهناك عملات أخرى أصغر من البيتكوين ولها مستقبل جيد وممتاز للاستثمار على المدى البعيد مثل الريبل والاثيريوم، وقد تداولت بتلك العملات بشكل وهمي وحققت ارباحا مجزية».

ولفت الى ان مستقبل «البيتكوين» باهر، اذ انه وصل لمستويات جيدة ومرتفعة في الأيام الماضية، متوقعا وصولها الى 20 او 25 الف دولار في الفترة المقبلة.

وذكر ان هناك العديد من الطرق التي يتم فيها تداول «البيتكوين» وذلك عبر التطبيقات الإلكترونية على الموبايلات الذكية مثل تطبيق «كوين كاب» والذي تستطيع من خلاله التداول وتحديد حجم وصول سعر العملة للخسارة او الربح.

من جانبه، قال المواطن حمد مساعد ان الاستثمار في «البيتكوين» مستقبليا شيء جاذب ولكنه صعب في الوقت الحالي بسبب أسعارها التي وصلت الى أكثر من 15 الف دولار مبينا انه صعب التنبؤ بأسعارها في المستقبل.

واضاف: «في الفترة السابقة عندما كانت أسعارها بحدود الـ 1000 دولار كان من الممكن الاستثمار بها، ولكن في الوقت الحالي لا اتوقع ان استثمر بها».

وذكر ان اداء «البيتكوين» في تصاعد مستمر، مبينا انها تعتمد على الطلب والعرض لأنها عملة محكورة وصعب انتاجها.

وقال: «هناك انتقاد لتلك العملة انها ليست مدعومة من اي جهة خارجية، كدعم الاحتياطي الفيدرالي للدولار على سبيل المثال، وبشكل عام لا يوجد بها ملاذ آمن للمستثمرين».

واشار الى ان المستثمرين يتطلعون لتلك العملة على انها بديل للذهب في المستقبل.

بدوره، أوضح المستثمر العقاري انور بوقريص ان «البيتكوين» تعتبر عملة جديدة من نوعها وبها مخاطرة كبيرة، مناشدا حكومة الكويت دراسة فكرة تداولها بشكل مقنن، مشيرا الى انها ترتفع وتنخفض بشكل شديد الأمر الذي يجعلها تؤثر على ثروات المواطنين.

وشدد بوقريص على ضرورة ان تتدخل الحكومة الكويتية بتلك الفكرة حتى تكون تحت السيطرة، مبينا ان تلك العملة لا تتبع اي دولة ولم تصبح رسمية بعد ولكن يجب الحذر منها لارتفاعها وانخفاضها الصاروخي.

وأضاف: «اذا اعترفت الدول الكبرى بتلك العملة، وتدخلت الحكومة الكويتية بشرح ايجابيات وسلبيات تلك العملة، فمن الممكن ان استثمر بها».

بتكوين الكويت.. 12 ألف مستثمر

وصل عدد الكويتيين المستخدمين لهذه العملة الافتراضية لنحو 12 ألف متداول حتى أكتوبر الماضي وصل حجم محافظهم قرابة الملياري دولار بعد تضاعف سعر العملة 7 مرات خلال 10 أشهر، حيث بدأ حجم المحفظة في المتوسط بـ 10 آلاف دولار (ما يعادل 3 آلاف دينار) ليصل بعد ذلك التضخم إلى ما يزيد على 160 ألف دولار في المتوسط وذلك بحسب تقرير لإحدى شركات التداول الأميركية المتخصصة في تداول البيتكوين وخدمات البلوك تشين.

البيتكوين في 2017

لسان حال المستثمرين وما يدور بخاطرهم عند الوقوف أمام الرسم البياني لسعر عملة البيتكوين الذي ارتفع أكثر من 16 ضعفا منذ بداية 2017 هو الندم على عدم الاستثمار أو المقارنة بين العائد على استثماراته خلال نفس الفترة وعائد البيتكوين ولكن الأهم من ذلك كله هل سيتخذ المستثمر قرارا ليدخل عالم البيتكوين بعدما قفزت العملة الرقمية الأشهر عالميا الى مستويات غير مسبوقة لتصل الى 16.5 ألف دولار لتصل لأعلى مستوى لها على الإطلاق وهو السعر الذي لم يكن أكثر المتفائلين بالبيتكوين يتوقع الوصول له بتلك السرعة القصوى التي لا تحيد العملة الرقمية عن السير بها.

وتواصل القيمة السوقية للبيتكوين التي تحددها عدد العملات وسعر العملة الواحدة القفز لتحقق مكاسب اسبوعية تصل الى 30% في أسبوع واحد لتتخطى القيمة السوقية لكل عملات البيتكوين المتداولة حول العالم 270 مليار دولار.

سباق البورصات على كعكة البيتكوين

أعلنت بورصة ناسداك نيتها إدراج عقود البيتكوين الآجلة العام المقبل، في محاولة من البورصة الأميركية الدخول في سوق العملات الرقمية بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه تداولات البيتكوين أمس في بورصة «سي.بي.أو.إي» بشيكاغو وتجاوزت القيمة السوقية في أولى ايام تداول العقود الأجلة للعملة الرقمية الأشهر عالميا 17 ألف دولار.

مستقبل البيتكوين.. 200 مليون مستخدم بحلول 2024

يتوقع محللون وباحثون ارتفاع عدد مستخدمي «بيتكوين» عدة أضعاف خلال السنوات السبع القادمة ليبلغ 200 مليون مستخدم بحلول عام 2024، وذلك بناء على معدل النمو الحالي للعملة الرقمية.



وبحسب دراسة أجرتها جامعة كامبريدج في مارس الماضي وقبل القفزات الجنونية بأسعار العملة المشفرة عن تراوح عدد المستخدمين النشيطين لمحافظ «بيتكوين» بين 2.9 مليون و5.8 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم.



ومع مكاسب العملة الرقمية، نمت قاعدة مستخدميها بمعدل أسرع، حيث بلغ عدد مستخدمي أكبر منصة لتداول العملة الرقمية في العالم «كوين بيز» 13 مليون شخص نشط، بزيادة قدرها 1.2 مليون شخص في نوفمبر الماضي فقط.



وهناك بورصات رئيسية لـ «بيتكوين» في اليابان وكوريا الجنوبية مثل «بتفلير» و«بتهمب»، وكل منهما تحظى بقاعدة مستخدمين تتجاوز المليون شخص.



وعلى مستوى خبراء السوق، فلم يختلف الوضع عن التوقعات الأكاديمية البحثية حيث صرح اثنان من كبار رجال الأعمال الأميركيين من المؤسسين الأوائل لشركة فيسبوك في تصريحات لوكالة بلومبرغ ان قفزات البيتكوين مجرد بداية فقط متوقعا ان تزداد قيمتها أكثر من 20 ضعفا خلال السنوات القادمة.

ماذا قال الكويتيون عن البيتكوين؟

٭ سأقوم باستثمار جزء بسيط من أموالي بالبيتكوين اذا كانت تحت رقابة الحكومة

٭ تستخدم لغسيل الأموال وعلى الحكومة ان تتخذ اجراءات لحماية ثروات المواطنين

٭ أتوقع وصول سعر العملة لـ 25 ألف دولار ومن ذلك المستوى يبدأ التراجع

٭ أفكر بالاستثمار في البيتكوين ولكن انتظر تراجعا في سعرها لأنها غالية جدا الآن

٭ كنت أفكر ان استثمر بها قديما ونادم الآن على عدم اتخاذ القرار

٭ نعم استثمر بها منذ فترة طويلة وحققت أرباحا مجزية أفضل من اي استثمار آخر.

كيف يتم التداول؟

تسمح العملة الافتراضية البيتكوين بشراء السلع عبر شبكة الإنترنت حيث يقوم الشاري بتحويل البيتكوين من محفظته الخاصة مستخدما مفتاحا سريا عبر شبكة من الكمبيوترات تسمى بلوك تشين لتتحول العملة لمحفظة البائع الذي تدخل العملة لمحفظته بمفتاح سري ايضا ويتم انشاء بريد الكتروني خاص لكل عملية تتم بين البائع والمشتري بعد انتهائها.