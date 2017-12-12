عُمان ـ جاسم التنيب

أطلقت وزارة السياحة ووزارة التراث والثقافة العمانية المؤتمر العالمي الثاني للسياحة والثقافة بمشاركة 70 دولة، وذلك بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في مسقط والذي يقام تحت شعار تعزيز التنمية المستدامة.

وقد افتتح المؤتمر نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان صاحب السمو فهد بن محمود بن محمد آل سعيد.

وتشارك المملكة العربية السعودية بوفد رسمي يمثله الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وفي كلمته امام المؤتمر، قال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان ان السعودية هي مهبط الوحي ومركز الحضارة والتراث في المنطقة ونحن ننظر للتراث وبالتعاون مع السياحة العالمية واليونسكو على انه من الأهمية الحفاظ عليه للاجيال القادمة، ولنا في عمان نموذج فريد.

وأشار صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان الى ان السعودية بدأت الخطة منذ العام 2005 ونستمر حتى الآن في تعزيز مقوماتنا السياحية والتراثية حتى وصلنا الى المشاريع الضخمة. وأوضح ان السياحة السعودية هي من اهم ثلاثة قطاعات في المملكة لتوظيف أبناء المملكة، ونحن ننظر لانفسنا بفتح البلاد امام السياح العام المقبل ونوفر للمعتمرين والحجاج مسارات لزيارة التراث الاسلامي القديم بالاضافة الى مبادرات الملك سلمان للحفاظ على التراث الحضاري، ولذلك ننظر للمستقبل بثقة ونحن عاصرنا السياحة العالمية ومنذ تقلد د.طالب الرفاعي وتميزه العالمي الذي أعاد القيمة الاساسية للسياحة العالمية على مستوى العالم.

وبين ان هناك ارتباطا وثيقا بين التنمية والاستقرار والسياحة فالسياحة توثق ارتباطا بين المواطن ووطنه لإثراء الوفاء والمملكة اعلنت تأسيس هيئة مستقلة للثقافة ونسعى الى دعم هذا التوجه ونحن نؤمن بالسياحة كصناعة إنسانية وليست اقتصادية فقط.

وكان صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان قد وصل إلى مسقط، وكان في استقباله في مطار مسقط الدولي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة العماني، وعيد بن محمد الثقفي سفير خادم الحرمين الشريفين في سلطنة عمان، وعدد من المسؤولين في وزارة السياحة العمانية والسفارة السعودية في مسقط. وقام رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجولة في مسقط القديمة زار خلالها المتحف الوطني ومتحف بيت الزبير وسوق مطرح التراثي.

من جانبه، قال المدير العام الترويج السياحي بوزارة السياحة العمانية رئيس اللجنة الرئيسية المنظمة للمؤتمر سالم المعمري انه يطمح من خلال تنظيم هذا المؤتمر الى تحقيق جميع الأهداف ذات الصلة بتعزيز دورنا في التعاون مع مختلف دول العالم في مجالي السياحة الثقافية والتنمية السياحية المستدامة.

واضاف انه يهدف من عقد هذا المؤتمر الى ابراز مكانة السلطنة والترويج لها في مجالي سياحة الاعمال والمؤتمرات والسياحة الثقافية من جهة ثانية.

وينظم المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة مسقط على مدى يومين وزارة السياحة ووزارة التراث والثقافة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية (يو.ان.دبليو.تي.او) ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وتتناول المحاور الرئيسية الخمسة للمؤتمر القضايا والبرامج والخطط ذات الصلة بقطاع السياحة الثقافية كصانع للسلام ورائد للازدهار واهمية التنمية السياحية مع الحفاظ على التراث الثقافي ودور الثقافة والسياحة في التنمية الحضرية والابداع واكتشاف الوجهات الطبيعية الثقافية في السياحة العالمية، اضافة الى تحقيق اهداف خطة الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.