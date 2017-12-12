عبدالرحيم: الفوز إنجاز مهم وثمرة التزام وتفانٍ وخبرة موظفينا





أعلن بنك الإثمار في بيان صحافي عن تكريمه خلال حفل حضره كبار المصرفيين في الشرق الأوسط بعد اختياره للحصول على جائزة أفضل بنك تجزئة إسلامي في البحرين.

وتم تقديم الجائزة لبنك الإثمار بعد عملية الاختيار والمراجعة الشاملة التي قامت بها لجنة عالية المستوى من الخبراء في الصيرفة والاقتصاد، بالإضافة إلى قسم البحوث في اتحاد المصارف العربية والاتحاد الشدولي للمصرفيين العرب.

ونيابة عن الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار أحمد عبدالرحيم، تسلم الجائزة رئيس إدارة الأعمال التجارية والمؤسسات المالية في بنك الإثمار عبدالله طالب.

وقال عبدالرحيم: إن بنك الإثمار ملتزم بأن يصبح بنك التجزئة الإسلامي الرائد في المنطقة، وهذا الالتزام نأخذه على محمل الجد، ويسرني الإشارة إلى أن جهودنا نحو هدفنا يتم تمييزها وتقديرها والاحتفاء بها على المستوى الإقليمي.

وأضاف: ان الفوز بهذه الجائزة خير دليل على أن الرؤية التي اتفق عليها أعضاء مجلس إدارة بنك الإثمار والذي يترأسه الأمير عمرو الفيصل تترجم إلى واقع ملموس. وهذا إنجاز مهم بجميع المقاييس وهو ثمرة التزام وتفاني وخبرة موظفينا.

واستطرد عبدالرحيم: ان نجاحنا المهم يتمثل في تعزيز رضا العميل واستمرار نمو أعمالنا الأساسية في التجزئة المصرفية، وكلي ثقة بأن التقدير الذي حصلنا عليه سيشجعنا على تحقيق المزيد من الإنجازات المهمة. وهذا بدوره سيساعدنا على تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي رئيسي في المنطقة.

من جانبه، قام الأمين العام للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب واتحاد المصارف العربية وسام فتوح بتهنئة بنك الإثمار على الفوز بالجائزة، متمنيا للبنك دوام التوفيق والنجاح.

وقال فتوح: ان جوائز الصيرفة العربية تحتفي بالإنجازات المتميزة بالقطاع المصرفي في الوطن العربي، وكان الفوز بجائزة أفضل بنك تجزئة إسلامي في البحرين خير دليل على سمعة البنك الطيبة في التميز، ونود أن نقدم لهم التهاني على هذا الإنجاز المهم.

وأضاف فتوح: لقد تم اختيار بنك الإثمار كأفضل بنك تجزئة إسلامي في البحرين من قبل لجنة عالية المستوى من الاقتصاديين والمصرفيين، بالإضافة إلى فرق البحوث من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب واتحاد المصارف العربية. انه بالفعل إنجاز عظيم ودليل قوي على نجاح البنك وتميزه.