قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تبنت العديد من المشروعات المقرر تنفيذها في المدن الجديدة طبقا للبرنامج الزمني المعتمد للخطة الخمسية التاسعة 2015/2016 - 2019/2020 التي وضعتها المؤسسة.

وتهدف الكويت ضمن مشروعات تنفذها المؤسسة إلى إنجاز أكثر من 36 ألف وحدة سكنية حتى نهاية 2017، وفقا لشروط فنية صارمة وضعتها المؤسسة لتنفيذ مشروعات المدن السكنية الجديدة، ويلبي ذلك العدد من المشروعات السكنية بعضا من جانب الطلب الذي يتمثل جزء منه في حجم الطلبات السكنية المتراكمة.

وقد نجحت جهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تخفيض عدد الطلبات السكنية القائمة طبقا لآخر تقرير صادر عنها في نوفمبر من العام الحالي، حيث تمكنت المؤسسة من تخفيض عدد الطلبات السكنية القائمة إلى أقل من 102 ألف طلب بنسبة 1.2% مقارنة بعدد الطلبات القائمة في بداية العام الحالي.

وما زالت الكويت ماضية في خطتها الهادفة إلى توفير وتوزيع الوحدات والأراضي السكنية للمواطنين، حيث نجحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في توزيع ما يجاوز 600 وحدة في سبتمبر وحده خلال توزيعتين (الثامنة والتاسعة)، وقد قامت المؤسسة بالإعلان عنهما للمستحقين ضمن خطة التوزيع 2017/ 2018 لتوزيع 4740 وحدة سكنية في مشروع جنوب المطلاع.

وخلال الربع الثالث من العام الحالي أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن توزيعات للعديد من الوحدات السكنية والقسائم ذات مساحة 400 متر مربع وفقا لجدول التوزيعات في السنة المالية 2017/ 2018 في مشروع جنوب المطلاع وتخطط المؤسسة توزيع العدد الباقي من الوحدات السكنية في الضاحية الثانية من المشروع في الفترات المقبلة.

وطبقا للبرنامج الزمني الذي اعتمدته المؤسسة العامة للرعاية السكنية للخطة الخمسية التاسعة، فقد أعلنت المؤسسة عن تنفيذ مشروع مدينة الصابرية التي تقع شمال البلاد وتضم أكثر من 52 ألف وحدة سكنية، كما أعلنت عن مجموعة من المشاريع والتي لا تزال تحت التنفيذ في 6 مدن سكنية جديدة، منها مشروع مدينة صباح الأحمد الذي سيضم ما يقرب من 11.800 وحدة سكنية، ومشروع جابر الأحمد الذي سيضم ما يقرب من 6700 وحدة، وفي مدينة شمال غرب الصليبخات التي ستوفر أكثر من 1700 وحدة سكنية، ومشروع الوفرة القائم الذي سيوفر نحو 370 قسيمة، وكذلك مشروع توسعة الوفرة ومشروع غرب عبدالله المبارك الذي سيوفر أكثر من 5200 قسيمة.

بالإضافة إلى 4 مشاريع ما زالت تحت التخطيط والتصميم تمهيدا لطرحها وهي في عدة مدن سكنية منها مشروع جنوب المطلاع الذي يضم نحو 30 ألف وحدة سكنية، ومشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني الذي سيضم 25 ألف وحدة سكنية، وكذلك مشروع الخيران والذي يتوقع أن يوفر أكثر من 35.5 ألف وحدة سكنية، ومشروع جنوب مدينة صباح الأحمد البحرية الذي يخطط له أن يوفر 25 ألف وحدة سكنية.