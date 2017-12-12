أقر المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تعيين رئيس ونائب رئيس المجلس لعام 2018، حيث سيتولى محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل رئاسة المجلس، بينما سيتولى محافظ بنك بنغلاديش المركزي فاضل كبير منصب نائب الرئيس.



وسيترأس الهاشل المجلس خلفا لمحافظ البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية د.ولي الله سيف، وستكون هذه التعيينات نافذة بدءا من 1 يناير 2018. وقد انعقد الاجتماع الـ 31 للمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث ترأس الاجتماع فاضل كبير، بحضور 14 محافظا ونواب محافظين من عدة سلطات رقابية وإشرافية، فضلا عن حضور 11 ممثلا من أعضاء المجلس الأعلى، والأعضاء كاملي العضوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ينتمون لـ 18 دولة، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية.

جدير بالذكر، أن د.محمد الهاشل هو محافظ ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي منذ 2012، ويشغل منصب المحافظ المناوب للكويت لدى كل من صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد العربي.

وهو عضو المجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الاستقرار المالي، بالإضافة إلى توليه منصب عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة، وكذلك عضو مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي.

فيما، عمل فاضل كبير أمينا أول لحكومة بنغلاديش، وانضم لبنك بنغلاديش المركزي بصفته المحافظ الـ 11 في 2016، وخلال خدمته المدنية التي امتدت لمدة 34 عاما شغل العديد من المناصب الرئيسية في وزارات مختلفة، حيث تولى منصب نائب المفوض العام وقاضي مقاطعة منطقة كيشورجانج.

كما تقلد منصب أمين السر المشترك في وزارة التربية والتعليم، ومنصب المدير العام للأكاديمية الوطنية للتخطيط والتنمية، ومنصب المدير العام لأكاديمية إدارة الخدمة المدنية، ومنصب أمين سر وزارة السكك الحديدية، ومنصب أمين سر وحدة الشؤون المالية بوزارة المالية.