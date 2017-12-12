المضف: ندرس حالياً آلية تمويل التوزيعات الأخيرة للقسائم



طارق عرابي

كشف مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان عن بدء مؤسسة الرعاية السكنية بتوزيع أذونات البناء لـ 7600 قسيمة في مشروعي توسعة الوفرة وغرب عبدالله المبارك، وهي المشاريع التي تبلغ كلفتها الإجمالية نحو 760 مليون دينار من خلال القروض الإسكانية لبنك الائتمان الكويتي وعبر مواد الدعم المقدمة من وزارة التجارة.

وأضاف في تصريحاته للصحافيين على هامش افتتاحه معرض الصناعات والبناء السابع نيابة عن وزير الإسكان ياسر أبل الذي تنظمه شركة «إكسبو- تاج» للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع شركة الصناعات والوطنية، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية، و70 شركة متخصصة في البناء والتشييد - ان جميع الجهات الحكومية تشجع وتدعم الصناعات الوطنية وتعطيها الأولوية والأفضلية في جميع مناقصاتها ومشترياتها ومشاريعها وفقا لقانون المناقصات العامة، موضحا أن المواد والمنتجات المصنعة محليا مطابقة لجميع مواصفات الجودة العالمية.



وأكد الوقيان انه تم توجيه المصانع الكويتية لزيادة طاقتها الإنتاجية لاستيعاب احتياجات السوق المحلية.

من ناحيتها، أكدت وكيلة وزارة الأشغال عواطف الغنيم على حرص الوزارة على دعم المنتج الوطني والمشاركة في مثل هذه المعارض للاطلاع على الجديد في قطاع البناء والتشييد والتي يمكن أن تستفيد منها الوزارة في مشاريعها المستقبلية.

بدوره، أكد مدير عام بنك الائتمان الكويتي صلاح المضف على أن البنك يدرس حاليا آلية تمويل التوزيعات الأخيرة التي تمت من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية والتي اشتملت على 28 ألف قسيمة في المطلاع، و30 ألف قسيمة في جنوب سعد العبد الله و5600 قسيمة في غرب عبدالله المبارك، مؤكدا أن تلك التوزيعات تحتاج إلى تمويلات كبيرة.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الوطنية، د.عادل الصبيح، إن النجاح الذي حققه معرض الصناعات والبناء خلال دوراته الست السابقة جعله يحظى بثقة جميع الرعاة والمشاركين فيه من القطاعين العام والخاص، وأصبح أكبر تجمع وطني متخصص في عالم البناء والتشييد والديكور، وحدثا سنويا مهما يدعم ويخدم خطة التنمية والتوجه الموحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام.

من جهتها، قالت الناطقة باسم بنك الائتمان حباري الخشتي: إن البنك دأب على المشاركة في أنشطة وفعاليات المعرض، من منطلق حرصه على التواصل والحوار مع المواطنين.



ولفتت إلى أن البنك كان حاضرا في الدورات السابقة للتعريف بالقروض التي يقدمها وشروط استحقاق كل منها والمستندات المطلوبة، وسبل التقدم للحصول عليها والرد على ما لديهم من أسئلة واستفسارات.

وقالت المدير التنفيذي لشركة «اكسبو - تاج» للمعارض والمؤتمرات داليا وفائي إن المعرض حظي بمشاركات كبيرة من الرعاة والمشاركين من القطاعين العام والخاص مما يؤكد نجاحه في دوراته الست السابقة وثقة الجهات الحكومية والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي والمهم، مشيرة إلى أن المعرض يتيح المجال لتجار الكويت والمنطقة لاقتناص الفرص الاستثمارية والتصديرية.