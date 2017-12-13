قامت شركة بهبهاني للسيارات، الشركة الرائدة في قطاع السيارات والوكيل الحصري للعلامتين التجاريتين بورشه وفولكس واجن في الكويت منذ 1957، باستضافة موظفيها وعائلاتهم خلال اليوم المفتوح السنوي والذي أقيم في فندق ومنتجع سيشل الجليعة.

وتأتي فكرة تنظيم هذا الحدث المميز في إطار تعزيز روح التواصل الاجتماعي الإيجابية بين الموظفين وتقديم الشكر والامتنان لهم على ما بذلوه من جهود خلال العام.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام لشركة بهبهاني للسيارات بيتر غرين: «تندفع أهداف شركة بهبهاني للسيارات لتقديم الابتكارات المميزة والخدمات ذات الجودة العالية بجهود طاقم عمل يتمثل بالتفان والالتزام بأخلاقيات العمل والقيم التي نعتز بها.

ولذلك، نحرص من ناحيتنا بتنظيم فعاليات وأنشطة تتمحور حول تقدير موظفينا والتعبير لهم عن شكرنا الجزيل خلال جميع المناسبات وفي إطار أجواء مرحة». كما قام أكثر من 370 موظفا بالحضور مع أفراد عائلاتهم لقضاء يوم ممتع.

وكان اليوم العائلي بمنزلة الفرصة للابتعاد عن أجواء العمل والجد والمشاركة في العديد من الأنشطة الترفيهية وكان أبرزها مسابقة كرة الطائرة ومسابقات شد الحبل، وأنشطة مختلفة للأطفال، بالإضافة إلى العديد من المسابقات والهدايا لتعزيز روح المنافسة.

وبذلك حرص الحضور على التقاط الصور التذكارية للاحتفاظ باللحظات الممتعة من اليوم العائلي.

ومن خلال تلك الأنشطة تواصل شركة بهبهاني للسيارات جهودها بالإعراب عن تقديرها وشكرها للموظفين عبر تنظيم الفعاليات المماثلة خلال العام.