أعلنت الخطوط الجوية التركية عن أسعار خاصة لتركيا هذا الشتاء، حيث ستوفر للمسافرين فرصة للتعرف على جمال الشتاء وسحره الفريد في تركيا، ويمكن للمسافرين من الكويت الآن حجز تذكرة مباشرة إلى مطار أتاتورك بسعر يبدأ من 79 دينارا ومطار صبيحة كوكجن بأسعار تبدأ من 69 دينارا، ويمكن للمسافرين أيضا السفر إلى وجهات أخرى داخل تركيا مقابل رسوم إضافية تتراوح بين 9 و13 دينارا، اعتمادا على الموقع.

هذا العرض ساري المفعول للمسافرين الذين يحجزون رحلة من الآن حتى 22 ديسمبر، على أن يكون موعد السفر بين 15 ديسمبر 2017 و31 مايو 2018.

ويعتبر فصل الشتاء واحدا من أفضل مواسم السفر إلى تركيا، حيث تجد ما تتطلع إليه من تجربة سفر غنية ومتنوعة تتمثل باستكشاف التاريخ الغني للبلاد الذي يمتد على مدى قرون من الزمن، وتناول مجموعة متنوعة من المأكولات التركية الشهيرة، والتعرف على الحياة المحلية الأصيلة، والجمال الطبيعي الآسر في كل ركن.

تركيا هي أيضا جنة للتزلج على الثلوج لكل من يهتم بالرياضات الشتوية، ويمكن للمسافرين أيضا أخذ معدات التزلج معهم مجانا على الخطوط الجوية التركية.

وتوفر تركيا لمحبي رياضات التزلج مجموعة من أهم مراكز التزلج على الثلوج، بما فيها جبل أولوداغ، وبالاندوكين، وإرجيس، وكارتال كايا. كما يمكن لزوار تركيا في هذا الموسم الاستمتاع بزيارة منتجعات المياه الساخنة في باموكالي، وكهف أويلات، وايدر، ويالوفا.

أيضا يمكنكم الاستمتاع بأجواء الطبيعة الهادئة والسكينة في سبانجا، وآبانت، وتراكلي.

كما يمكنكم الذهاب إلى أبعد من ذلك من خلال الاستمتاع بالتشكيلات الجمالية الطبيعة المذهلة عند زيارة قرية أوزونغول، ويديغولير، وكابادوكيا.