تشارك غرفة تجارة وصناعة الكويت كراعي بلاتيني وماسي ضمن فعاليات المعرض الشبابي الوطني «Start a Business» والذي تنظمه شركة معرض الكويت الدولي خلال الفترة من 14- 16 ديسمبر2017 بقاعة رقم (6) بمعرض الكويت الدولي.

تأتي مشاركة الغرفة كراع للحدث مؤكدة استراتيجيتها لدعم الشباب الكويتي وتشجيعهم على الاستمرار في مشاريعهم التي تسهم بدفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد في شتى المجالات، التي تخدم عمل الشباب المبدع في القطاع الخاص والعمل الحر والذي يعتبر اساس التطور والتنمية، بالإضافة الى تعاون الغرفة المستمر مع كافة الجهات الاستثمارية والتمويلية الداعمة للمشاريع الشبابية.

ويهدف المعرض الى تعريف وتوفير كافة الخدمات والأنشطة التي تساعد الشباب المبتدئين بمشروعاتهم التجارية منذ انطلاق فكرة المشروع مرورا بالتخطيط ودراسة الجدوى، وطرق التمويل واستخراج التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية في الدولة، وحتى انتهاء افتتاح المشروع ومزاولة نشاطه التجاري.