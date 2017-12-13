الرعاية أتت لإيمان البنك الراسخ بمبدأ التطوير الذاتي للأفراد

انطلاقا من إيمانه الراسخ بمبدأ التطوير الذاتي للأفراد، كان البنك الأهلي الكويتي الراعي الرئيسي للحلقة النقاشية التي أقيمت يوم الثلاثاء 12 ديسمبر تحت عنوان «اكتشف ذاتك» التي قدمها مايكل نيل المدرب والخبير العالمي المعروف في مجال القدرة على التحول والتغيير. وقد تم تنظيم هذه الحلقة النقاشية، التي عقدت في قاعة الثريا بفندق جي دبليو ماريوت، من قبل ‍معهد الدراسات المصرفية بهدف مساعدة الحضور على إطلاق العنان لقدراتهم الشخصية والمهنية من خلال تعميق الفهم والإدراك لمبادئ عمل العقل البشري.

وقد قام مايكل نيل، المصنف من ضمن أفضل 30 مدربا محترفا ومتمرسا حول العالم، بتوضيح المبادئ الثلاثة الرئيسية التي تكمن خلف كل التجارب الإنسانية، وأثر إدراك العقل البشري لتلك المبادئ في الانتقال بالموظفين وفرق العمل إلى آفاق أعلى من الإنتاجية، والإبداع، والابتكار بأقل الجهود والضغوط الممكنة مقارنة بالسابق.

وبهذه المناسبة أكد حمزة إنكي، مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي، على أهمية هذه الحلقة النقاشية، وصرح قائلا:

في إطار التزامنا بدعم موظفينا وتشجيعهم على المشاركة في برامج ومبادرات مستدامة تمكنهم من تنمية قدراتهم الشخصية، فإنه من دواعي سرورنا أن نكون الراعي الرئيسي للحلقة النقاشية «اكتشف ذاتك».

وأضاف إنكي نأمل أن تساعد هذه الحلقة النقاشية كل من حضرها بالتطور والاستفادة من ذكائه الفطري من أجل سهولة صنع القرار والتمكن من حل المشاكل بشكل أفضل وتحقيق مستويات أعلى من الأداء.

وقد تضمنت الحلقة النقاشية بعض النقاط الرئيسية التي تم شرحها في الحلقة النقاشية مثل المبادئ الثلاثة الجوهرية الكامنة خلف كل التجارب الإنسانية التي تساعد الأفراد على تحقيق أفضل انعكاس لذاتهم، والآثار المترتبة على التعامل مع الضغط والإجهاد، وأخيرا، تأسيس علاقات أقوى مع الموظفين والعملاء والجمهور، كما استعرض مايكل نيل على الحضور تصورات وأفكارا حول سبل تحقيق نتائج نوعية مع مرور الوقت وتحديد منبع الإبداع وكيفية تحقيق أقصى استفادة منه، وهي مهارة مهمة وضرورية لتحقيق التفوق والريادة في القطاع.