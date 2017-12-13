باقة مميزة من الهدايا تشمل كفالة مجانية لمدة 20 عاماً

أطلقت مجموعة الوكالات الوطنية، إحدى شركات عبدالعزيز العلي المطوع والوكيل المعتمد لعلامة كيا التجارية في الكويت، حملة تسويقية جديدة تحت عنوان «هدايا وخصومات على جميع سيارات كيا 2018» وذلك في إطار احتفالاتها بالذكرى العشرين لشراكتها مع كيا موتورز العالمية والتي دشنتها الشهر الماضي بحفل أقيم في فندق فور سيزونز الكويت.

وتقدم مجموعة الوكالات الوطنية من خلال هذه الحملة لمحبي كيا الفرصة لاقتناء موديلهم المفضل مع باقة مميزة من الهدايا تشمل كفالة مجانية لمدة 20 عاما قابلة للتحويل وصيانة مجانية لمسافة 20 الف كم أو سنة أيهما أسبق، بالإضافة إلى خصم يصل إلى 700 دينار.

وفي الوقت الذي تعكس فيه الحملة الجديدة الأجواء الاحتفالية التي تسود مجموعة الوكالات الوطنية، فإنها تعبر في الوقت نفسه عن الامتنان العميق الذي تكنه الشركة لعملائها، ووعيها الراسخ لدورهم الأساسي في تعزيز موقع علامة كيا التجارية في السوق المحلي من خلال الثقة المتنامية التي يولونها لموديلات كيا، الأمر الذي يستوجب تقديم الشكر لهم عبر باقة الخصومات والهدايا التي توفرها الحملة.

وتشمل الحملة الجديدة التي تستمر طوال شهر ديسمبر كافة فئات سيارات كيا التي تضم سيارات السيدان، والدفع الرباعي والسيارات العائلية وذلك لإتاحة الفرصة لجميع العملاء بدون استثناء للاستفادة من باقة الهدايا المميزة التي تقدمها الحملة، خصوصا الكفالة المجانية لمدة 20 سنة، والتي تعكس بوضوح ثقة الشركة العالية بجودة منتجاتها وايمانها العميق بمقوماتها الهندسية والتقنية التي تتيح لها تقديم أداء رائع وثابت عبر عقود طويلة.

وتوفـــر كيــــا تشكيلة متكاملة من السيارات التي تناسب جميع الأذواق والاحتياجات والميزانيات، ففي فئة السيدان تقدم خيارات تتراوح بين الصغيرة (بيكانتو وريو)، والمتوسطة (سيراتو وأوبتيما) والكبيرة الفارهة (كادينزا وكوريس).

وفي فئة الدفع الرباعي والكروس أوفــــر تتوافر موديلات سول، سبورتاج، سورينتو وموهافي، وأما فئة السيارات العائلية فتضم كارينز وغراند كرنفال.