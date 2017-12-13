الفائزون أعربوا عن حماسهم للحصول على أحدث موديلات «رينو كوليوس» و«رينو ميجان»

توجت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد لسيارات رينو في الكويت، إبراهيم الدسوقي ودان سولو، بسيارتي «رينو كوليوس» و«رينو ميجان» على التوالي، بعد مشاركتهما في سباق بنك الكويت الوطني للمشي، وأتاحت الشركة للزوار والمشاركين في السباق الفرصة للدخول في السحب والفوز باختبار قيادة أحدث موديلات «رينو كوليوس» و«رينو تاليسمان» و«رينو ميجان» في عطلة نهاية الأسبوع.

وهنأ الرئيس التنفيذي في مجموعة البابطين صالح البابطين الفائزين في السباق، مؤكدا أن «رينو البابطين» تمكنت من إظهار شغفها ونزاهتها والتزامها بالمشاركة وإطلاق المبادرات المجتمعية المتنوعة.

وانطلق السباق من الجزيرة الخضراء على شارع الخليج العربي حتى شاطئ الشويخ، على مسافة 11 كم، وشهد مشاركة أكثر من 9000 شخص.

وأعرب الفائزون عن سعادتهم بالحصول على سيارة الدفع الرباعي الأنيقة «رينو كوليوس»، وسيارة الصالون الديناميكية «رينو ميجان».

وأكدت «البابطين» حرصها على المساهمة في تحقيق دعم الأنشطة الرياضية التي تساهم في النمط الصحي للمجتمع الكويتي.

وشددت المجموعة الرائدة بين العلامات التجارية للسيارات في الكويت، على أنها ستواصل بتفعيل دورها الرائد في المسؤولية الاجتماعية، عبر المشاركة الدائمة في المبادرات المجتمعية ودعمها.