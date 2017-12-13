أعلنت فلاي دبي انها أغلقت صفقتي تمويل جديدتين ضمن سعي الناقلة الى تنويع مصادر تمويل أسطولها المتنامي من طائرات بوينغ 737 ماكس 8.

وتمت الصفقتان من خلال آليات مبتكرة أولاها «جولكو» وهي عقود الإيجار التشغيلية اليابانية وهي المرة الأولى التي يتم فيها تمويل طائرة ماكس من خلال هذه الآلية، أما الثانية فتمت من خلال «افيك» ائتلاف ضمان تمويل الطائرات وهي آلية تمويل الدين، حيث تعد فلاي دبي اول ناقلة تعتمد آلية «افيك» لتمويل الطائرات كما انها المرة الاولى التي يستخدم فيها هذا المنتج في المنطقة.

وستسمح آليتا التمويل الجديدتان «جولكو» و«افيك» لفلاي دبي بمزيد من التنوع لمصادر التمويل فضلا عن فاعليتها في تمويل اسطول الناقلة المتسارع النمو.

وتتمثل آلية التمويل «جولكو» في مشاركة بالحصص لعدد من المؤسسات اليابانية المحلية ذات الأرصدة على شكل ديون مصرفية. وهذا يشكل مصدرا جديدا للتمويل في الناقلة بتصنيف عال وانموذجي للديون المشتركة والتسهيلات. وقام بنك كريديت اجريكول بإدارة المعاملة والممول للدين.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: مع توقعاتنا بانضمام اكثر من 70 طائرة لاسطولنا حتى عام 2023، تعد هذه المرة الاولى التي تعتمد فيها فلاي دبي على مصادر التمويل الجديدة هذه، وهذا يعكس رغبتنا في استشراف اكثر الآليات الجديدة المبتكرة والمتوافرة في سوق التمويل.

وفيما يتعلق بتمويل «افيك» قامت شركة مارش العالمية المتخصصة في وساطة التامين وحلول إدارة المخاطر بدور الوسيط وتمت التغطية التأمينية من قبل ائتلاف من 4 شركات تأمين عالمية وهي آليانز واكسيس كابيتال وفيديليز وسومبو العالمية، ويوفر الائتلاف التأمين غير المدفوع تجاه تمويل «افيك» وهو مخصص للبنوك ومستثمري اسواق المال الذين يمولون شراء الطائرات الجديدة من بوينغ.

كما قامت مؤسسة سوميتومو ميتسو المصرفية بتوفير تمويل الدين لفلاي دبي مقابل وثيقة التأمين الخاصة بـ «افيك»، وتعد آلية افيك واحدة من الآليات الأكثر مصداقية باعتبارها آلية مبتكرة توفر لشركات الطيران مصادر تمويل إضافية.

وقال اربيند كومار نائب اول للرئيس للمالية: لقد اعتمدنا سابقا على آليات مثل التأجير التشغيلي والتمويل المصرفي التقليدي، كما اننا أصدرنا في عام 2014 اول عملية صكوك للناقلة، هذه هي الخطوة المقبلة لعملية التحول في فلاي دبي فيما يتعلق بأشكال التمويل وسوف نستمر في استشراف اي نماذج جديدة لدعم احتياجاتنا التمويلية.