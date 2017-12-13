باقة فريدة من المزايا الاستثنائية تشمل كفالة مدى الحياة

حرصاً منها على مكافأة عملائها ومحبي سيارات ميتسوبيشي بالكويت، أعلنت «الملا موتورز» الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي في الكويت، عن إطلاق العرض الأقوى لهذا الموسم تحت شعار «بالتأكيد.. العرض الأقوى بلا منازع من الملا».

وقالت المجموعة في بيان لها إنها تحرص على تقديم الفرص القيمة لعملائها، لتمكنهم من اقتناء إحدى سيارات ميتسوبيشي الرائعة التي تلبي كل الاحتياجات والمتطلبات في جميع الفئات، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تسعى دائما نحو تقديم العروض الأفضل والأقوى في السوق.

وذكرت المجموعة، أنها تقدم لعملائها من خلال عروض الموسم الكبيرة، أسعارا استثنائية وغير مسبوقة على مجموعة سيارات ميتسوبيشي موديل 2017.

كما أن مفاجآت العرض لا تتوقف عند هذا الحد، بل تتعداها بكثير حيث يتم إعطاء العملاء الذين يقومون بالشراء خلال فترة العرض باقة فريدة من المزايا الاستثنائية والتي تشمل كفالة مدى الحياة لضمان راحة البال والطمأنينة وتأكيدا على الثقة المبنية عليها صناعة سيارات ميتسوبيشي، إضافة الى مجموعة من المزايا الحصرية العديدة ومنها خدمة المساعدة على الطريق، ضمان الحصول على أعلى قيمة تثمين، وكذلك حلول تمويلية مبتكرة وعروض خاصة مع الشركات التمويلية ومنح العملاء المزيد من الحرية والمرونة بالسداد.

وتتيح عروض الموسم لعملاء ميتسوبيشي ومحبي سيارات الدفع الرباعي في الكويت، اقتناء سيارة باجيرو الأسطورية ابتداء من 7699 دينارا، ومونتيرو سبورت العصرية ابتداء من 6799 دينارا، وأوتلاندر الرحبة ابتداء من 6299 دينارا، والكروس أوفر الذكية ASX ابتداء من 4999 دينارا.

أعلى تثمين

ويضمن العرض لعملاء المجموعة الحصول على أعلى قيمة تثمين لسياراتهم الحالية، لتكون الفرصة مواتية للجميع لاستبدال سياراتهم الحالية بإحدى سيارات «ميتسوبيشي» الحديثة.

وفي الختام، دعت المجموعة عملاءها لزيارة معرض ميتسوبيشي الرئيسي في منطقة الري بشكل متواصل من الساعة 8:30 صباحا ولغاية الساعـــة 8:30 مساء، او معــرض شرق في شارع السور أو جناح ميتسوبيشي في معرض بيت التمويل الكويتي في منطقة الشويخ، حيث سيكون مستشارو المبيعــــات علـــى أتم الاستعداد لاطلاعهم على تفاصيل عروض الموسم ومساعدتهم على اختيار السيارة الأنسب لهم والتي تلبي احتياجاتهم وتتناسب مع متطلباتهم.