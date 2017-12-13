قام ممثلون عن موسوعة غينيس بتوثيق رقمين قياسيين جديدين لشركة شفروليه الشرق الأوسط، فقد تمكنت الشركة بفضل دعم عملائها وعشاقها في الشرق الأوسط، من حشد ما يكفي من محبي العلامة التجارية لتنجح في تسجيل رقمين قياسيين في وقت واحد.

ونجحت المحاولة الأولى وهي «أكبر ألبوم صور على الإنترنت لأشخاص يحملون لافتة» في جمع 37163 صورة، لتحطم بذلك الرقم القياسي السابق والمسجل باسم شركة مقرها دبي بفارق 4947 صورة.

أما الرقم القياسي الثاني الذي تم تسجيله فهو «أكبر عدد أشخاص يساهمون في رسم صورة بالأختام»، وذلك بمشاركة 4948 من عملاء وعشاق شفروليه، ويتفوق الرقم الجديد بفارق 1795 شخص عن الرقم السابق الذي سجلته شركة مقرها الصين.

وكانت حملة شفروليه لتحطيم الأرقام القياسية #iamarecordbreaker قد انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت خلال شهر أكتوبر، وواصلت جولتها إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي خلال شهري نوفمبر وديسمبر محققة نجاحا لافتا.

واجتمع مشاركون من سلطنة عمان والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات معا من أجل تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس بالتعاون مع شركة شفروليه الشرق الأوسط.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال أحمد سدودي، مدير العلامة التجارية لشفروليه الشرق الأوسط: لقد وضعنا نصب أعيننا تحقيق هذين الرقمين القياسيين العالميين في موسوعة غينيس احتفالا بتشكيلة سياراتنا الأفضل على الإطلاق. ونحن سعداء جدا بحجم المشاركة، والذي يظهر الشغف الكبير تجاه علامتنا شفروليه في هذه المنطقة.