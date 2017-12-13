عبدالعزيز البالول بين أفضل 100 رئيس تنفيذي عربي

حصدت شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية جائزة «أفضل فريق اداري عربي في الصناعات الغذائية لعام 2017»، جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز «أفضل العرب 2017» الذي أقيم في مدينة مراكش المغربية بحضور نخبة من صناع القرار الرياديين من العالم العربي ممثلين قطاعات اقتصادية مختلفة.

كما اختير عبدالعزيز البالول، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة من بين أفضل 100 رئيس تنفيذي عربي، نسبة للتطور الكبير الذي شهدته المجموعة منذ توليه مقاليد الإدارة في عام 2013 حيث نجح في توسيع امتدادها الجغرافي ليشمل أسواقا حيوية في المنطقة، بالإضافة الى تطوير منتجاتها مما جعلها الخيار الأول للعملاء في الكويت والخارج.

وبالنسبة لجائزة «أفضل فريق اداري عربي في الصناعات الغذائية» التي حصدتها المجموعة، فتأتي تقديرا لجهودها في احداث الفرق الإيجابي في قطاع الصناعات الغذائية ليس على صعيد الكويت فحسب ولكن أيضا على صعيد العالم العربي بما تقدمه من تميز حصري في المنتجات الغذائية تحرص في صناعتها على معايير الجودة الراقية وفق المستويات العالمية.

وإذ تضاف هذه الجائزة الرفيعة المستوى الى سلسلة الجوائز التي حصدتها المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية منذ انطلاقتها في السوق الكويتية والمنطقة، فهي دليل دامغ على نجاح استراتيجيتها التوسعية التي تكرسها اليوم مجموعة كويتية وعربية قد تخطت الحدود الجغرافية بمنتجاتها الراقية لتحتل الريادة بدون منازع في تقديم أفضل المنتجات الغذائية.

وحول الجائزة، تحدث عبدالعزيز البالول، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية، قائلا: يسعدنا أن نكون الشركة الكويتية التي استطاعت أن تترك بصمات واضحة ومميزة في صناعة المنتجات الغذائية وأن نرفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية، فهذا وسام نعتز به.

وأضاف: ان المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية تخطو اليوم خطوات ثابتة في اتجاه الريادة وذلك من خلال حرصها الدؤوب على تقديم مستويات عالمية في منتجاتها من الحلويات والمعجنات وغيرها، لتكون الخيار الأول للعملاء.

واليوم استطاعت المجموعة أن تمد جذورها من الكويت الى أسواق العالم العربي حيث لديها أفرع ممثلة في علامة سابليه في كل من قطر، الامارات العربية المتحدة، بينما توزع منتجاتها في أسواق المملكة العربية السعودية أيضا.

وأكد البالول أن المجموعة قد أنجزت في تنويع خدماتها وتقديماتها الى العملاء، فبالاضافة الى العلامات التجارية التي تمتلك وتدير وتتضمن سابليه، لاروش، دانكن دونتس، كنافة أبوزيد، الديك الرومي وغيرها، فقد اتجهت الى التوسع النوعي بإدخال الكافيه على تقديماتها، حيث افتتحت مؤخرا مقهى في سوق المباركية وقريبا في أماكن أخرى في الكويت.