أعلن مكتب ASAR - الرويح وشركاه عن تكريمه تقديرا لخدماته الرائدة فيما يتعلق بصفقة العام عن فئة سندات الاستثمار ذات التصنيف الائتماني الجيد، وفي صفقة العام عن فئة تمويل التجارة والصادرات خلال احتفالية توزيع جوائز السندات، القروض والصكوك التي أقيمت مؤخرا في دبي.

وبالنسبة لصفقة العام عن فئة سندات الاستثمار ذات التصنيف الائتماني الجيد، عمل مكتب ASAR - الرويح وشركاه، مستشارا للبنوك مديري الإصدار حول القانون الكويتي فيما يتعلق ببرنامج إصدار سندات بقيمة 2.5 مليار دولار أميركي وفي الإصدار الأولي، وفقا لبرنامج إصدار الأوراق المالية العالمية المتوسطة الأجل لصالح مجموعة إيكويت للبتروكيماويات في الكويت.

بالإضافة إلى ذلك، وخلال نفس احتفالية توزيع الجوائز، تم تكريم مكتب ASAR - الرويح وشركاه تقديرا لخدماته الرائدة فيما يتعلق بصفقة العام عن فئة تمويل التجارة والصادرات، حيث عمل مكتب ASAR - الرويح وشركاه، مستشارا للأطراف الممولة العالمية حول القانون الكويتي فيما يتعلق بالتسهيلات بقيمة 6.245 مليارات دولار أميركي المدعومة من قبل وكالات ائتمان الصادرات والإقراض، لصالح شركة البترول الوطنية الكويتية.