طارق عرابي

شهد المزاد العقاري، الذي نظمته شركة الانماء العقارية مساء امس الاول لبيع قسائم سكنية في منطقة الفنيطيس، بيع 28 قسيمة من اصل 33 قسيمة كانت معروضة للبيع بسعر إجمالي قدره 7.6 ملايين دينار، وذلك خلال أقل من ساعتين.

وطرح مزاد «الانماء»، والذي يعتبر آخر مزاد عقاري للعام 2017، مجموعة متنوعة من القسائم السكنية في قطعة 3 بمنطقة الفنيطيس تطل معظمها على طريق الفحيحيل السريع، حيث تراوحت مساحات القسائم ما بين 375 و500 متر مربع، وتم بيعها جميعا باستثناء 4 قسائم مساحة كل منها 375 (بطن وظهر على شارع الفحيحيل) كان السعر الابتدائي لكل منها 270 ألف دينار، وقسيمة خامسة شارع داخلي بنفس المساحة كان سعرها الابتدائي 190 ألف دينار.

وكان اللافت للنظر في مزاد الانماء ان التنافس على القسائم الكبيرة التي تبلغ مساحتها 500 متر كان كبيرا جدا، حيث بيع أعلاها بسعر 383 ألف دينار، فيما بيعت قسيمة زاوية تطل على 3 شوارع مع ارتداد بسعر 390 ألف دينار.

جدير بالذكر أن إجمالي مساحات القسائم السكنية التي طرحت خلال مزاد الانماء الاخير بلغ 14500 متر مربع، فيما كان السعر الابتدائي للقسائم السكنية المعروضة يبدأ من 8.4 ملايين دينار.