قالت شركة «بيتك كـــابيــتـــــال»، الـــذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، إنها نجحت في تنفيذ خططها الاستراتيجية في أسواق رأس المال لأدوات الدين، حيث كانت لاعبا رئيسيا في المنطقة، رغم ما تشهده الاقتصادات بالخليج والشرق الأوسط من إعادة هيكلة، مع اتجاه كبير لدى الحكومات والشركات والبنوك لاعتماد أدوات تمويل من مصادر متعددة للحد من المخاطر والاستفادة من المزايا.

وتوفر الشركة منظومة متنوعة من منتجات التمويل، فيما تشير الأرقام الى نشاط كبير في مجال الاقتراض عبر الصكوك وأدوات الدين الأخرى، حيث بلغ مجموع ما اقترضته دول الخليج منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر، نحو 80 مليار دولار، ما يعني توافر فرصة كبيرة للاستثمار في هذا المجال.

ونجحــت «بـيـتـــك كابيتال» مؤخرا في قيادة عملية ترتيب إصداري صكوك بقيمة مليار دولار لشركتين خليجيتين، وذلك كمدير إصدار صكوك لكل من الشركة العربية للاستثمارات البترولية «ابيكورب»، وشركة كهرباء «مزون» هي شركة عمانية مملوكة بصورة غير مباشرة إلى حكومة سلطنة عمان.

كما شاركت «بيتك كابيتال» منذ بداية العام في إدارة وترتيب مجموعة من الصكوك للعديد من الشركات والحكومات في المنطقة وحول العالم، تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 4 مليارات دولار، وبقيمة إجمالية لطلبات اكتتاب تجاوزت 18 مليار دولار.

صكوك «ابيكورب»

وبلغت صفقة صكوك «ابيكورب» 500 مليون دولار، وهي صكوك وكالة مدتها 5 سنوات تم تصنيفها Aa3 من قبل وكالة موديز، حيث تجاوزت قيمة الدفاتر أثناء الاكتتاب مبلغ 3.5 مليارات دولار بطلبات إجمالية من قبل 215 مستثمرا من جهات مختلفة.

وهذا الإصدار هو جزء من برنامج «ابيكورب» الذي تم تأسيسه في 2015 لإصدار صكوك بقيمة 3 مليارات دولار، وقد تم إدارة عملية تسعير الاكتتاب بصورة جيدة، حيث تم تحديد السعر الاسترشادي للإصدار في نطاق 125 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة.

ليتم تعديله لاحقا إلى 110 نقاط أساس، قبل أن يتم خفضه مرة أخرى ليستقر السعر النهائي للإصدار عند 100 نقطة فقط، مضاف إليها متوسط سعر المبادلة بعائد إجمالي 3.141%، وتم إدراج الصكوك في سوقي ايرلندا وناسداك دبي للأوراق المالية.

صكوك «مزون»

بلغت قيمة صكوك «مزون» 500 مليون دولار لمدة 10 سنوات، حيث تم إصدارها باستخدام هيكلة صكوك اجارة، حيث يعد هذا الإصدار أول إصدار صكوك على المستوى الدولي لشركة عمانية، وهو مطابق للقاعدة 144A من قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وقد استقطب الإصدار شريحة كبيرة من المستثمرين في الولايات المتحدة، والصكوك تم تصنيفها من قبل موديز Baa2 وتم إدراجها في سوق ايرلندا للأوراق المالية.

وبدأ طرح الصكوك للاكتتاب بسعر متوسط إلى الحد الأعلى في مجال 5%عند فتح دفاتر الاكتتاب، وتم تسعير الصكوك عند إغلاق الدفاتر عند معدل ممتاز بعائد 5.2% وهذا الانخفاض الكبير في تحديد السعر جاء بسبب الإدارة الجيدة للاكتتاب والإقبال الكبير من قبل المستثمرين.

وحقق الإصدار إقبالا كبيرا في الأسواق العالمية، أدى إلى تجاوز قيمة الدفاتر خلال فترة الاكتتاب مبلغ 5 مليارات دولار، أي ما يعادل عشرة أضعاف القيمة المطلوبة للإصدار.