قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك عاود ارتفاعه في أكتوبر ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أشهر عند 1.4% بدعم من التضخم في أسعار التجزئة.

فقد ارتفع التضخم، باستثناء الإيجارات السكنية وتكاليف المواد الغذائية وأسعار الطاقة، من 2.5% على أساس سنوي في سبتمبر إلى 3.3% على أساس سنوي، ما يشير إلى ارتفاع الضغوط التضخمية من السلع والخدمات في قطاع التجزئة والذي تزامن مع تحسن أداء قطاع المستهلك.

وتوقع التقرير أن يتراجع متوسط التضخم للعام 2017 إلى 1.6% من المتوسط السنوي المسجل في 2016 البالغ 3.5%.

وبينما هناك بعض الضغوطات على السلع وبعض الخدمات في قطاع التجزئة، إلا أنه من المحتمل أن يقابل هذه الضغوطات تباطؤا مستمرا في الإيجارات السكنية وأسعار المواد الغذائية.

ولا تزال وتيرة التضخم في خدمات المسكن هادئة خلال الربع الثالث من 2017، فقد أدى تباطؤ مبيعات قطاع العقار في العامين 2015 و2016 إلى حركة تصحيحية في أسعار العقار والإيجارات.

فقد تراجع التضخم في خدمات المسكن من الربع الثاني 2016 ليصل إلى مستويات انكماشية في الربع الأول من 2017. وقد شهد التضخم في خدمات المسكن ارتفاعا بسيطا في أكتوبر ليصل إلى 0.3% على أساس سنوي نتيجة بعض التأثيرات القاعدية.

وظل التضخم في أسعار المواد الغذائية متدنيا تماشيا مع تدني أسعار المواد الغذائية العالمية. فقد ارتفع التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية قليلا في أكتوبر ليصل إلى 0.4% على أساس سنوي بعد ركوده لمدة شهر.

وتشير وكالة البحوث السلعية إلى تراجع أسعار المواد الغذائية بصورة طفيفة. ومن المحتمل أن يؤدي هذا التراجع إلى الحد من أي زيادات في أسعار المواد الغذائية المحلية على المدى القريب إلى المتوسط وذلك على أقل تقدير.

وارتفعت الضغوطات التضخمية في قطاع التجزئة خلال أكتوبر تماشيا مع استمرار تحسن إنفاق المستهلك، وذلك في الربع الثالث من 2017 مع تسارع نمو الإنفاق من بطاقات أجهزة نقاط البيع إلى 12.5% على أساس سنوي بعد اعتدال منتظم في العام 2016.

فقد عاود الإنفاق من البطاقات الائتمانية قوته تماشيا مع استقرار القطاع. كما تسارعت في الوقت نفسه نسبة التضخم في المكونات الثلاثة الرئيسية في قطاع التجزئة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أشهر.

واستمر التضخم في الخدمات باستثناء خدمات المسكن بالتراجع في أكتوبر على خلفية تلاشي أثر نمو أسعار النقل والمواصلات نتيجة تأثيرات قاعدية.

وبالرغم من وجود ضغوطات نحو التراجع في أسعار النقل والمواصلات، إلا أن الزيادات المتواصلة في الترويح والترفيه، بالإضافة إلى ثبات التضخم في المطاعم والفنادق، استمرت في دعم التضخم في الخدمات (باستثناء المسكن).

فقد استقر التضخم في أسعار المطاعم والفنادق عند أعلى مستوى سجله منذ أشهر بنسبة 3% على أساس سنوي في أكتوبر، بينما ارتفع التضخم في مكون الترويح والترفيه من 5.4% على أساس سنوي إلى 5.7% على أساس سنوي في الفترة ذاتها.