أعلن بنك وربة عن تعيين مساعد المزيد رئيسا لقطاع المبيعات وقنوات التوزيع في المجموعة المصرفية للأفراد، والذي سيكون مسؤولا عن التنسيق مع الإدارات والقطاعات في التخطيط والتطوير لتحسين الخطة الإستراتيجية لمبيعات التجزئة ووضع خطة سنوية شاملة، تطوير وتحديث سياسات وإجراءات القطاع، ومراقبة أداء البنك وتسويقه فيما يتعلق بأعمال مبيعات التجزئة.

وأكد بنك وربة في بيان له، التزامه ببنود استراتيجيته لتطوير الكفاءات الكويتية، ومنحها الدعم اللازم، والاستفادة من خبراتها ومهنيتها في كل إداراته والقطاعات.

كما أشار بنك وربة إلى أن مساعد المزيد يحمل معه خبرة مصرفية متنوعة تزيد على 17 عاما، وحاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الكويت، واجتاز بنجاح برنامج تطوير القيادة التنفيذية من كلية إدارة الأعمال من جامعة شيكاغو بوث Executive Leadership Development Program from the University of Chicago Booth School of Business.