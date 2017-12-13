الفعالية سلطت الضوء على خدمة «وايز» الاستثمارية الأولى من نوعها في الكويت

شهاب: «الخليج» ملتزم بتقديم منتجات وخدمات عالمية المستوى إلى عملائنا

أقام بنك الخليج منتدى وحفل عشاء لعملاء الخدمة المصرفية المميزة وإدارة الثروات، تناول من خلاله موضوع الاستثمار «كيف تصبح مستثمرا حكيما على المدى البعيد؟»، وذلك بحضور الخبير الاقتصادي د.جوش ليرنير، بروفيسور كلية هارفارد للأعمال، حيث أقيمت الفعالية في فندق شيراتون الكويت 27 نوفمبر وسلطت الضوء على خدمة «وايز» الاستثمارية من بنك الخليج، وهي الخدمة الاستثمارية الالكترونية الأولى من نوعها في الكويت، وتوفر خدمات استشارية وخدمة إدارة المحافظ.

بدأت الأمسية بكلمة افتتاحية لرئيس مجلس إدارة بنك الخليج عمر قتيبة الغانم، حيث قال: «لقد حرص البنك، من خلال خدمة (وايز)، على توفير وسيلة استثمار عالمية لعملائه، فالأدوات الاستثمارية المدروسة مثل (وايز) يمكنها أن تحقق نتائج أفضل على المدى البعيد أكثر من تلك التي تحققها الصناديق باهظة التكلفة».

وأضاف الغانم: نحن نقدر عملاءنا ونسعى لوضع كل ما يتطلعون إليه بين أيديهم، حيث قمنا باستطلاع آرائهم لمعرفة ما يرغبون في الحصول عليه من خلال المنتج الاستثماري وكانت «وايز» هي النتيجة. ونفتخر بتقديم الخدمة الأولى من نوعها في الكويت وبشكل وأسلوب مميزين.

وتعليقا على الخدمة، قال مشاري شهاب، مساعد مدير عام الخدمة المصرفية المميزة وإدارة الثروات لدى بنك الخليج: «يأتي إطلاق خدمة (وايز) الاستثمارية في إطار التزام البنك بتقديم منتجات وخدمات عالمية المستوى إلى عملائنا. تمنح «وايز» عملاء الخدمة المصرفية المميزة وإدارة الثروات فرصة الاستثمار من خلال الأسواق العالمية بشكل سهل وشفاف وفي الوقت ذاته غير مكلف، من خلال مسؤول الخدمة المصرفية الشخصية وتحت إشراف مدير استثمار مخصص لخدمتهم».

كما تحدث د.جوش ليرنير، خلال الأمسية، ملقيا الضوء على اتباع استراتيجية الاستثمار والفائدة التي تعود على المستثمر من الاستثمار على المدى البعيد، حيث قدم شرحا للفرق بين استراتيجيات الاستثمار، موضحا أن المستثمرين يتجهون حاليا نحو الاستثمار على المدى البعيد من خلال صناديق ذات رسوم أقل ودخل يمكن تحديده أو التنبؤ به مسبقا.

وأكد ليرنير أن مفهوم الاستثمار على المدى البعيد قد بدأ في الانتشار بين المستثمرين، الذين بدأوا يدركون مؤخرا أن استراتيجيات الاستثمار تحتاج إلى وقت لتجني ثمارها، كما أن تقلبات السوق على المدى القصير تحجب المكاسب، وقليل من الصناديق هي التي تحصد أفضل النتائج طوال الوقت.

وتضمنت الأمسية، جلسة حوارية ضمت د.جوش ليرنير، وطارق الصالح، مساعد مدير عام إدارة الاستثمار لدى بنك الخليج، وسعود الزيد، مساعد مدير عام إدارة الخزينة لدى البنك، وإم آر راغو، رئيس الأبحاث لدى المركز المالي الكويتي.

بدوره، قال الصالح: «تتبع خدمة (وايز) الاستثمارية استراتيجية حائزة على جائزة نوبل وتركز على الاستثمار على المدى البعيد. ويكمن المبدأ الرئيسي وراء تلك الاستراتيجية في الاستثمار المتأني على المدى البعيد، وأن أفضل العوائد مع تقليل المخاطر يمكن الحصول عليها بالاستثمار بنظرة بعيدة المدى من خلال محافظ عالمية متنوعة».

وتعتمد «وايز» على الأداء التاريخي لمجموعة من المحافظ الاستثمارية وذلك في سبيل تحسين الفرص الاستثمارية أمام العملاء، مع التركيز على صناديق متداولة (Exchange Traded Funds) من جهات ذات ثقة وبتكلفة محدودة.

والجدير بالذكر أن عملة محفظة «وايز» هي الدولار الأميركي ويتم توزيع الأرباح على المحفظة، كما تتسم بتقليل الضرائب وتوفر السيولة الكافية بشكل يومي وتتمتع بسجل تاريخي يمكن تتبعه».

واختتم الصالح حدي ثه قائلا: «جاءت خدمة «وايز» الاستثمارية الجديدة نتيجة لبحث مكثف لاحتياجات ومتطلبات عملائنا وبعد دراسات مستفيضة للأسواق العالمية».