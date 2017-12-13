تطوير خدمات «الكويتية» لتلبية تطلعات العملاء ومتطلبات سوق الطيران العصرية

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية التوقيع مع إحدى الشركات المحلية المتخصصة بالدفع الإلكتروني تتيح من خلالها لعملاء الكويتية الاستفادة من ميزة الدفع بواسطة الرسائل الهاتفية واستلام التذاكر الكترونيا دون الحاجة للذهاب الى مقر الشركة لدفع قيمة الحجوزات كما كان يحصل سابقا.

وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام فايز العنزي ان هذه الاتفاقية مع شركة تاب للدفع الإلكتروني أسهمت في ارتفاع نسبة الحجوزات على الكويتية بنسبة 6.3% قياسا بالفترة نفسها من الشهر السابق علاوة على أنها سهلت حركة مدفوعات عملاء الشركة بشكل ملموس.

ولفت العنزي الى أن هذه الخدمة الجديدة تأتي ضمن مواصلة تطوير خدمات الكويتية والارتقاء بها على نحو يلبي تطلعات العملاء ومتطلبات سوق الطيران العصرية، موضحا أن رقمنة خدمات الدفع سهلت بشكل كبير عمليات الحجز بشكل عام وخدمات مكتب العطلات وخدمة عملائه بشكل خاص.

واشار العنزي الى أن استراتيجية الكويتية في المرحلة الحالية ترتكز على مواكبة الطلب المتزايد رأسيا وأفقيا على هذا النوع من الخدمات الالكترونية والذي يوفر جهد ووقت العميل موضحا أن الاتفاقية تأتي من منطلق دعم الكويتية للمبادرين الشباب والتعاون مع الطاقات الوطنية.

وأشاد بجودة الخدمات المقدمة من الشركة المتعاقد معها – تاب للدفع الالكتروني وتصنيفها ضمن قائمة أقوى 100 شركة عربية ناشئة وفقا لتقرير مجلة «فوربس» الشرق الاوسط.

بدوره، قال الشريك المؤسس لتاب أحمد المنيس ان الاتفاقية مع شركة طيران رائدة ومتميزة بحجم الكويتية وتستحوذ على شريحة واسعة من العملاء الذين يفضلون السفر على خطوطها المختلفة وأسطولها المتجدد تمثل قيمة مضافة لشركتنا ودافعا لتزويدها بأفضل وأحدث أنظمة المدفوعات.

واشار المنيس الى أن تقنية الدفع الالكتروني تمثل نقلة نوعية في مجال الدفع لما توفره من وقت وجهد عبر خطوات بسيطة جدا لإتمام العملية وساعد على ذلك زيادة نضج جمهور المستهلكين بتقديم خدماتهم المدفوعة المختلفة لافتا الى أن الاحصائيات العالمية تؤكد ذلك.