آل ثاني: ملتزمون بتقديم ما يتناسب مع احتياجات عملائنا

للمرة الأولى تقديم إنترنت ومحتوى ترفيهي للعملاء ضمن باقة واحدة

100 جيجابايت إنترنت متنقل و1500 دقيقة محلية ومكالمات مفتوحة على «Ooredoo»

إنترنت ثابت فائق السرعة لغاية 10 Mbps دون حدود

يوسف لازم

أطلقت شركة «Ooredoo» باقة «شامل هوم» الفريدة من نوعها، والتي تتيح للعملاء الحصول على رصيد إنترنت ثابت ومتنقل، بالإضافة إلى اشتراك مجاني لمشاهدة محتوى ترفيهي من أكبر مزودي المحتوى الترفيهي في المنطقة، وهي: beIN وOSN وSTARZPLAY.

جاء هذا الإعلان في مؤتمر صحافي عقدته الشركة أمس، في فندق فور سيزنز - الكويت برج الشايع، وفي عرض لتفاصيل هذا العرض الأول من نوعه في الكويت، أوضحت الشركة أن العرض يقدم للعميل إنترنت ثابتا بسرعة تصل إلى 10 Mbps دون حدود عن طريق شركة فاست للاتصالات المملوكة من قبل Ooredoo الكويت.

بالإضافة إلى مكالمات غير محدودة وإنترنت فائق السرعة بسعة 100 جيجابايت شهريا على شريحة Ooredoo الخاصة بالعميل، مع إمكانية مشاركة سعة الإنترنت مع 4 شرائح SIM أخرى لأفراد العائلة.

إضافة إلى ذلك، يشمل العرض اشتراكا لمحتوى ترفيهي مع أحد مزودي تطبيقات مثل STARZPLAY، الذي يشمل أكثر من 1000 ساعة من أفضل أفلام السينما الهندية والبرامج الترفيهية والمسلسلات للكبار والأطفال.

أو اشتراك سنتين مع WAVO للمسلسلات والأفلام العربية والأجنبية دون فواصل مع 21 قناة مباشرة لمدة سنتين، واشتراك لمدة سنة على تطبيق BeIN Connect لمتابعة أهم الأحداث الرياضية العالمية مباشرة، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك على الأجهزة الذكية مثل أجهزة التلفزيون الذكي والهواتف والكمبيوترات اللوحية.

الترفيه الرقمي

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحافي، أكد المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني أن هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة في مسيرة الشركة نحو تبني الرقمنة ونمط الحياة الرقمي، لاسيما في مجال الترفيه الذي يشهد طفرة في استخدام الإنترنت لتوفير المحتوى في الوقت الحالي، مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في هذا العصر.

ويأتي هذا نبوعا من قيم الشركة الأساسية وهي الاهتمام والتواصل والتحدي.

وقال في كلمته: «نحن في Ooredoo الكويت ملتزمون بتقديم الأفضل لعملائنا الكرام بما يتماشى مع نمط حياتهم اليومية ويتسق مع تطلعاتهم، وارتأينا إطلاق هذه الباقة إيمانا منا بأهمية مواكبة تكنولوجيا الاتصالات التي لم تعد تقتصر على إجراء المكالمات عن طريق الهاتف المحمول فقط».

وأضاف: «نحن فخورون بشركائنا في إطلاق هذا الباقة المميزة من شركات تقديم المحتوى الترفيهي STARZPLAY وWAVO العلامة التجارية الجديدة لتطبيقات الأجهزة الذكية لشبكة OSN الغنية عن التعريف والتي تقدم حصريا محتوى ترفيهيا من عمالقة الترفيه العالميين من شركات ديزني وHBO، وBeIN Sports المصدر الأول والرئيسي المكتسح لنقل أهم الأحداث الرياضية مباشرة، ووجدنا توافقا كبيرا فيما نسعى الى تقديمه لعملائنا.

كما أود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لممثلي هذه الشركات على ثقتهم الغالية بالتعاون معنا، ونحن في Ooredoo الكويت نتطلع لمزيد من التعاون المشترك مستقبلا لتقديم الأفضل لعملائنا».

وأكد ان Ooredoo تعتزم الاستمرار بتوسيع نطاق تعاونها مع مختلف الشركاء في قطاعات متنوعة، بهدف تقديم العملاء بتجربة مميزة غير مسبوقة.

شركاء في النجاح

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة BeIN الإعلامية يوسف العبيدلي: «ستتمكن شريحة الشباب المتبني لأحدث تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة من الاستفادة من هذا العرض المشترك مع شركة Ooredoo الكويت، حيث سيتمكن المستخدمون من متابعة مباشرة، بالإضافة إلى برامج ومباريات مسجلة أينما كانوا، وذلك للعديد من الرياضات التي تتمتع بصدى واسع مثل كرة القدم وسباق السيارات والتنس وكرة اليد وغيرها، ونحن نتوقع أن تحظى هذه الباقة بإقبال كبير لدى شريحة الشباب في الكويت».

أما نائب رئيس قطاع شراكات الاتصالات في شركة OSN فرانسيسكو بيرتا، فأكد أن الشراكة الاستراتيجية مع Ooredoo لتقديم المحتوى الترفيهي عبر تطبيق WAVO تعكس التزام OSN بوضع احتياجات عملائها في المقدمة، وذلك عن طريق توفير محتوى ترفيهي عالمي بضغطة زر وفي كل مكان، بتكلفة مناسبة لمختلف الفئات.

وأضاف: «سيتمتع بفضل هذا الشراكة الاستراتيجية عدد أكبر من الأفراد بنخبة البرامج الترفيهية الفريدة العربية والأجنبية المتوافرة على تطبيق WAVO، حيث نوفر من خلال هذا التطبيق بثا مباشرا لـ 21 قناة ترفيهية من قنوات OSN، مع توفير محتوى حصري من أكبر الشركات المنتجة للبرامج الترفيهية مثل ديزني وHBO.

كما يتيح التطبيق فرصة للعملاء لمتابعة برامج من مكتبة ضخمة للمحتوى الترفيهي تشمل مسلسلات وبرامج ترفيهية أجنبية حائزة جوائز عديدة، بالإضافة إلى مسلسلات وبرامج عربية ـ كل هذا بضغطة زر وفي متناول الجميع أينما كانوا وفي أي وقت يشاؤون».

وأضاف: «نحن نرى أن WAVO هو الشريك المثالي لباقات «شامل هوم»، ويسرنا أن نعلن لعملاء Ooredoo أنه في حال اختيارهم أي من باقاتنا الثلاث وهي باقة الأفلام وباقة البرامج الترفيهية وباقة الرياضة، سيحصلون على اشتراك مجاني في الباقات الأخرى حتى نهاية فبراير 2018».

بدوره، قال داني بيتس المؤسس والمدير التجاري لـ STARZPLAY: «نحن فخورون بالخيارات المتزايدة لباقاتنا والتي تتناسب مع تطلعات عملائنا بمختلف احتياجاتهم وأذواقهم، ونؤمن أنه ومن خلال شراكتنا مع Ooredoo الكويت سنتمكن من تقديم خدمات ذات قيمة عالية لقاعدة عملاء أكبر. نحن فخورون بعلاقتنا المتينة مع شركة Ooredoo الكويت ونتطلع لتقديم مسلسلاتنا وبرامجنا الحصرية للعملاء الكرام».