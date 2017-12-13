«زين» تحتضن 12 مشروعاً تكنولوجياً ناشئاً من إبداعات الشباب الكويتي

الشراكة الإستراتيجية مع Brilliant Lab وMind The Bridge أثرت المحتوى التدريبي

المبادرون سيستعرضون أفكارهم أمام مجموعة من المستثمرين نهاية ديسمبر الجاري



تؤمن شركة زين بالدور المحوري الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الآن في حياتنا المعاصرة، فبالنظر إلى التركيبة السكانية الشابة في المجتمع، فإنه من الضروري توجيه الدعم والرعاية للكوادر الشابة، كي تدفع بطموح هذه الطاقات إلى آفاق جديدة في المستقبل، وعلى هذا الأساس تنظر الشركة إلى الأعمال الناشئة على أنها الأرضية الخصبة المثالية للعثور على أولئك الأشخاص الطموحين من رواد الأعمال.

وانطلاقا من هذا، يأتي دعم «زين» المستمر لرواد الأعمال منسجما مع رسالتها في دعم جهود التنمية المستدامة، وهي في سبيل تحقيق هذا التوجه الاستراتيجي تسهم وبفاعلية في تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية واسعة في كل مجالات الحياة.

وتدرك الشركة ان الإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية يفضي في النهاية إلى تعزيز رفاه ورخاء المجتمعات، واستنادا إلى ذلك، فإنها تواصل جهودها بالتركيز على مجالات الاستدامة.

وحرصت «زين» على ان تتضمن أجندة الاستدامة الخاصة بها تقديم الدعم والتدريب والتطوير، والجاهزية للعمل، وبناء القدرات، وقد أخذت خطوات كبيرة في سبيل دعم رواد الأعمال من الشباب، وكون الشركة قوة دافعة لمبادرات الشباب، فإنها تواصل جهودها من خلال العمل على أرض الواقع سعيا منها إلى دفع قدرات الشباب إلى آفاق رحبة في بيئة الأعمال.

برنامج متكامل

منذ إطلاق نسخته الأولى قبل سبع سنوات في العام 2010 وحتى يومنا الحالي، أصبح برنامج Zain Great Idea واحدا من أكبر البرامج المتكاملة التي تعنى باحتضان وإطلاق المشاريع التكنولوجية الناشئة على مستوى الكويت، حيث قامت زين من خلاله باستقطاب المئات من رواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارا إبداعية واعدة، وطموحا في دخول بيئة الأعمال عن طريق المشاريع الصغيرة، وقامت باحتضانهم وتزويدهم من خلاله بمحتوى تدريبي غني وفقا لأعلى المعايير الدولية المتبعة في عالم ريادة الأعمال.

يهدف هذا البرنامج الرائد بشكل رئيسي إلى تسريع وتطوير المشاريع التكنولوجية الناشئة، وذلك من خلال توفير ساحة للتنافس بين أفكار وإبداعات رواد الأعمال من الشباب في المجالات التكنولوجية، وفتح الباب للشباب الكويتي المبدع لتقديم أفكاره، واحتضانها منذ نشأتها وحتى إطلاقها في السوق.

وجاء إطلاق النسخة الأخيرة من هذا البرنامج بالاستمرار بالتعاون الاستراتيجي مع مؤسسة Brilliant Lab الاستشارية التي تهدف إلى دعم وتسريع المشاريع الصغيرة في الكويت، وMind The Bridge المؤسسة الاستشارية العالمية المتخصصة في إطلاق المشاريع الصغيرة والتي تتخذ مقرا لها في وادي السيليكون بسان فرانسيسكو العاصمة الروحية للمشاريع الصغيرة حول العالم.

نسخة أكثر ابتكاراً

تضمن برنامج Zain Great Idea أربع مراحل رئيسية في نسخته لهذا العام، تم اختيارها بعناية للأخذ بيد المبادرين وأفكارهم التكنولوجية خطوة بخطوة منذ صورها الأولية وحتى طرحها الفعلي في السوق، حيث انطلق البرنامج في منتصف شهر سبتمبر الماضي بمرحلة التسجيل والتأهل، وتم فتح باب التسجيل أمام الشباب الكويتي الطموح من سن 21 فما فوق.

وقد لاقت انطلاقة البرنامج إقبالا كبيرا من ناحية عدد المقدمين، وبعدها تم قبول أكثر من 130 مبادرا ومبادرة الذين شاركوا في مرحلة المعسكر التدريبي في الكويت، وبعد أسبوعين من التدريب المكثف، اختارت لجنة التحكيم 12 مشاركا من أصحاب المشاريع والأفكار الأكثر إبداعا، وانتقل المتأهلون إلى المرحلة الثالثة وزيارة ميدانية في سان فرانسيسكو ولندن، والتي تسبق المرحلة الأخيرة، وهي لقاء المشاركين بالمستثمرين، واستعراض خلق الفرص الاستثمارية أمامهم، والتي ستنطلق قريبا في أواخر الشهر الجاري.

المعسكر التدريبي

في الرابع من أكتوبر الماضي، عقدت «زين» اللقاء التنويري الأول للمشاركين الـ 130 بمقرها الرئيسي في الشويخ، حيث قامت بمناقشة الشروط والأحكام واستعراض المنهج الدراسي الخاص بالمعسكر التدريبي الذي استمر لمدة أسبوعين، وتضمن مجموعة من ورش العمل والدورات التي حاضر فيها نخبة من الأكاديميين المحليين والعالميين في مجالات ريادة الأعمال من ضمنهم فادي غندور مؤسس شركة أرامكس ومحمد الهاجري مدير الاستثمار في شركة Impulse العالمية للاستثمار وعبدالعزيز اللوغاني الشريك المؤسس لشركة Faith Capital الاستثمارية، وحسن زينل الشريك في شركة أرزان الاستثمارية، وعبدالحميد شرارة الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة RiseUp، ومالك عسيران رئيس «لينكد إن» لمنطقة الخليج العربي، وماتيا مالوكانوفيچ مديرة التسويق في شركة «كريم» لمنطقة الخليج العربي، وسامي حسان نائب المدير العام في شركة «كريم»، وآبي سام توماس رئيس تحرير Entrepreneur Middle East، بالإضافة الى ممثلي الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة وغيرهم.

وبعد أسبوعين من التدريب المكثف، قام المشاركون باستعراض مشاريعهم وأفكارهم بصورتها الأولية أمام لجنة التحكيم التي قامت باختيار 12 مشروعا نهائيا للانتقال إلى المرحلة التالية وهي برنامج إطلاق المشاريع الصغيرة العالمي بالتعاون مع Brilliant Lab وMind The Bridge في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية ولندن في المملكة المتحدة.

وضمت لجنة التحكيم 10 حكام من مختلف التخصصات والخبرات في مجالات ريادة الأعمال، وهم عبدالله الحساوي المتخصص في إدارة الأصول والنماذج المالية وتقارير الأسهم، وسعود السبيعي مدير الاستثمار في شركة الساير للاستثمار، ومنير طاهر مدير الاستثمار والمحلل المالي في شركة Special Situations العالمية للاستثمار، وإعجاز أحمد عضو مجلس الإدارة في شركة Mobify، وصادق زبيدي مدير مركز التطوير المهني والتعليم المستمر PACE بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUST، ومحمود المرزوق المدير المساعد في شركة بيتك كابيتال للاستثمار، وعاطف عبدالمجيد المتخصص في ريادة الأعمال والخدمات المصرفية الاستثمارية، وجاسم الصانع المدير التنفيذي في Citi ME Investment Banking، ومحمد الجوعان المتخصص في عمليات الدمج والاستحواذ وإدارة الأصول، وصالح المسلم مؤسس مشروع Ghaseel.

وادي السيليكون

وصل المشاركون المتأهلون إلى مدينة سان فرانسيسكو، وذلك لخوض غمار برنامج إطلاق المشاريع الصغيرة العالمي بالتعاون مع Brilliant Lab وMind The Bridge في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية وبتواجد الرئيس التنفيذي في زين الكويت إيمان الروضان، حيث مكث المبادرون الـ 12 في مدينة سان فرانسيسكو (وتحديدا وادي السيليكون - العاصمة الروحية لريادة الأعمال حول العالم) لمدة أسبوعين، وكان برفقتهم مؤسسة Mind The Bridge الاستشارية التي أخذتهم في جولة تدريبية مكثفة لتطوير وتسريع مشاريعهم التكنولوجية التي قدموها أمام لجنة التحكيم بصورتها الأولية في الكويت.

واستعرض المبادرون مشاريعهم أمام الإدارة العليا في مؤسسة Mind The Bridge، والذين قاموا بدورهم بمشاركة خبراتهم الاستراتيجية في مجالات الإدارة والأعمال مع المبادرين. هذا، بالإضافة إلى تخصيص يوم كامل قام المبادرون من خلاله بالالتقاء بمجموعة من رواد الأعمال المحليين في سان فرانسيسكو، وقاموا بمشاركة خبراتهم الشخصية وقصص نجاحهم معهم.

محطة لندن

بعد انتهاء رحلة سان فرانسيسكو التي استمرت لمدة أسبوعين، غادر المشاركون إلى مدينة لندن بالمملكة المتحدة، وذلك لاستكمال مشوار برنامج اطلاق المشاريع الصغيرة العالمي بالتعاون مع Brilliant Lab وMind The Bridge الذي بدأ في سان فرانسيسكو، حيث شارك المبادرون في زيارة ميدانية إلى مقر سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة، وكان في استقبالهم سعادة سفير الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان الذي أعرب عن بالغ سعادته بوجود نخبة من المبادرين الكويتيين الموهوبين ممن يملكون مشاريع ناشئة تتطلع للنمو والانتشار في الأسواق الأوروبية، حيث استمع السفير إلى شرح مبسط حول كل مشروع من المشاريع المشاركة في البرنامج، وأثنى بدوره على جهود زين بدعم وتشجيع المبادرين والأخذ بيدهم نحو التميز والإبداع.

وقد تخلل البرنامج التدريبي أيضا مجموعة من الزيارات الميدانية التي أثرت من خبرات المبادرين، منها زيارة مؤسسة شركاء لندن London & Partners المدعومة رسميا من قبل عمدة لندن، وهي الزيارة التي غطت العديد من المواضيع المهمة التي شملت تقديم خدمات الاستشارات القانونية الخاصة بكيفية تأسيس الشركات، وشروط الإقامة الخاصة بالمبادرين، بالإضافة إلى ورشة عمل خاصة بنظام المحاسبة والضرائب الأوروبية وغيرها.

محطة برلين

بعد انتهاء محطة لندن، اتجه المشاركون أخيرا إلى مدينة برلين الألمانية في زيارة ميدانية قصيرة قبل عودتهم إلى الكويت، والتي زاروا من خلالها مؤسسة شركاء برلين للأعمال والتكنولوجيا Berlin Partner for Business and Technology ومعرض CUBE Tech Fair المتخصص في تسريع المشاريع الناشئة.

لقاء المستثمرين

في أواخر ديسمبر الجاري، سيحط المشاركون في المحطة الأخيرة Zain Demo Day، والتي ستتيح زين لهم من خلالها فرصة استعراض مشاريعهم بصورتها شبه النهائية أمام مجموعة من الشركات الاستثمارية والمالية.

من هم مبادرو «زين»؟

خالد المطوع

StudentHub هي منصة تقدم للطلبة والخريجين فرصا وظيفية تتضمن العمل بدوام كامل، العمل بدوام جزئي، برامج التدريب الميداني، والفرص التطوعية، مما يمنح الطالب فرصة لزيادة خبرته ومساعدته على بناء سيرته الذاتية.

مي الرزوقي

MyDikaan.com هو سوق إلكتروني يستهدف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال الأزياء، حيث يتيح لأصحاب المشاريع المحلية بيع منتجاتهم واستعراض مواهبهم في مكان مميز واحد.

نورة العسكر

Nutribox هو اخصائي التغذية الخاص بك في جيبك! هو سوق إلكتروني تفاعلي لقطاع التغذية يهدف إلى تغيير مفهوم التغذية الصحية في العالم العربي لكي يصبح السوق الأكبر من نوعه في المنطقة، وذلك من خلال نشر رسالة التمكين الإيجابي لاتخاذ نمط الحياة الأكثر صحة.

خالد العميري

Li3ib هي منصة للحجوزات الرياضية تقوم بحل مشكلتين رئيسيتين للمستخدم الرياضي: الأولى: أين يلعب؟ والثانية: مع من يلعب؟ يتيح تطبيق Li3ib للمستخدم اكتشاف ملاعب جديدة، واختيار الوقت المطلوب للعب، والدفع إلكترونيا، ودعوة أصدقائه بكل سهولة من خلال هاتفه الذكي.

فهد النوري

Yalfish هو أول متجر إلكتروني متخصص في توصيل جميع أصناف وأنواع المأكولات البحرية الطازجة، والذي يتيح للعملاء إمكانية الدفع بكل سهولة عن طريق البطاقات البنكية والائتمانية من خلال استخدام خاصية الدفع الإلكتروني، أو أجهزة نقاط البيع، أو الدفع النقدي عند التوصيل.

محمد الدخيل

Scoot هو تطبيق تم تطويره لتسهيل عملية وضع وتسلم الطلبات داخل المطاعم والمقاهي من غير الحاجة للوقوف في طوابير الانتظار، وذلك من خلال تطبيق سهل الاستخدام للعملاء والبائعين مع توافر دعم فني لراحة بال العميل.

نور العتيبي

Day Out هو سوق متكامل يرتكز حول احتياجات الطفل، ويمنح الآباء والأمهات فرصة البحث عن وحجز الفعاليات والأنشطة لأطفالهم بكل سهولة وفي أي الوقت يفضلون. نهدف إلى توفير طريقة بسيطة ومريحة للعائلات والشركات للتواصل مع بعضهم البعض.

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Orddr.com هي منصة الهيئات والشركات لقطاع التغذية، والتي تربط بين موردي الأغذية الرائدين مع الفنادق والمطاعم والمقاهي. تقوم المنصة بتقديم قيمة مضافة من خلال عدة خدمات تشمل إدارة المبيعات، التحليل المعمق، وإصدار التقارير للفواتير بشكل سهل وميسر.

أحمد العبيد

ARMADA هي منصة إلكترونية توفر خدمات لوجستية عند الطلب لتوصيل جميع أنواع السلع للأفراد والشركات، وهي مجمع للقطاع اللوجستي تحت سقف واحد من غير أي التزامات.

عبدالوهاب الزنكوي

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يوسف الفارس

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