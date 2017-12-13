ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 78 سنتا ليبلغ 60.46 دولارا بزيادة نسبتها 1.2%، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، قفز مزيج برنت الخام 1.5% خلال تداولات أمس ليبلغ أعلى مستوى منذ منتصف 2015 بعد إغلاق خط أنابيب بحر الشمال الذي أدى بدوره لتوقف إمدادات كبيرة من سوق يشهد شحا بالفعل بسبب تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوپيك، حسب «رويترز». وسجل مزيج برنت خام القياس العالمي 65.63 دولارا للبرميل مرتفعا 94 سنتا أو 1.5% عن الإغلاق السابق.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.41 دولارا للبرميل مرتفعا 42 سنتا ما يوازي 0.7% عن آخر تسوية.