الربيع: التخارج لتوفير السيولة في ظل بيئة جيوسياسية واقتصادية صعبة

أعلن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) في بيان صحافي أمس، عن توقيع اتفاقية تخارج من حصة في بنك التمويل الآسيوي المملوكة من قبل «صندوق جي أم أف آي» المدار من قبل ذراع إدارة الأصول البديلة، غلوبل كابيتال مانجمنت، وقد تمكن بنك التمويل الآسيوي بنجاح من أن يصبح بنكا متخصصا لخدمة الشركات في السوق الماليزية. ففي بداية عام 2013، قام فريق إدارة غلوبل كابيتال مانجمنت مع بنك قطر الإسلامي ومساهمين آخرين بتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة لعمليات البنك وتمكن من إعادة البنك إلى الربحية، وركز هذا البرنامج على تعزيز وتنامي الأعمال الأساسية للبنك من خلال تحسين الوضع المالي وتعزيز مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.

وقال سليمان الربيع، نائب الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) والشريك المدير في غلوبل كابيتال مانجمنت على توقيع اتفاقية التخارج: «نحن سعداء للغاية لإتمام هذا التخارج لتوفير السيولة لعملائنا، خاصة في مثل هذه البيئة الجيوسياسية والاقتصادية الصعبة».

وأضاف: «إن هذا التخارج هو إنجاز بكل المعايير وبالأخص مضاعف سعر التخارج إلى القيمة الدفترية والذي تجاوز المضاعفات المتداولة للقطاع البنكي في ماليزيا. ونحن على ثقة بأننا سنكرر هذه التجربة الناجحة مع شركات أخرى نديرها سواء العاملة في هذا القطاع أو أي قطاع آخر في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا».

بدوره، قال زاكير رزفي، الشريك في غلوبل كابيتال مانجمنت وعضو مجلس إدارة بنك التمويل الآسيوي: «بعدما تمكنّا من إعادة هيكلة عمليات البنك ليصبح أكثر فعالية، أصبحت عملية الإندماج مع شريك إستراتيجي ضرورية، نظرا لزيادة المنافسة في المجال المصرفي، وقد ارتأينا أن تكون الجهة الشارية محلية لخلق قيمة مضافة للجهتين وعملائهما وموظفيهما وتقديم خدمات مالية إسلامية متكاملة في السوق الماليزي وبالتالي تم الاتفاق مع شركة جمعية البناء الماليزية وهي شركة تمويل إسكان إسلامية».