الفالح: إنشاء بنك جديد للصادرات برأسمال 30 مليار ريال

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إنه من السابق لأوانه التكهن بشأن استراتيجيات الخروج من اتفاق خفض المعروض العالمي، لافتا إلى أن الخروج من التخفيضات سيكون قرارا جماعيا بين "أوبك" والدول غير الأعضاء في الوقت المناسب.

ولفت إلى أنه "سنواصل مراقبة السوق وبخاصة مستويات المخزون، ولدينا الفرصة لإعادة النظر بشأن العوامل الأساسية للسوق في يونيو 2018".

ومن جانبه أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، عن إنشاء بنك جديد للصادرات برأسمال 30 مليار ريال لتشجيع نشاط التصدير.

ولفت إلى أنه تم رصد 5 مليارات ريال للبنك كدفعة أولى هذا العام، موضحا أنه سيساهم بدعم مشاريع الصناعة والتعدين.