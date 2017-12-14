أحمد مغربي

شدد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي على ضرورة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لعام 2040، داعيا العاملين في القطاع النفطي للعمل خلال المرحلة المقبلة بروح الفريق الواحد بما يحقق النتائج المرجوة من العمل المؤسسي.

وقال الرشيدي في أول رسالة يوجهها للعاملين في القطاع النفطي بمناسبة توليه حقيبة النفط ووزارة الكهرباء والماء: «يسعدني وأنا أحد أبناء القطاع النفطي أن نتعاون معا لاستكمال المسيرة النيرة لكل من تولى القطاع النفطي، وسعى جاهدا لتحقيق التقدم والازدهار المنشود لهذا القطاع الذي يمثل عصب اقتصاد البلاد».

وأضاف: «ستظل ثقتنا كبيرة في قدرتكم على تحدي الصعاب وتحقيق مزيد من الإنجازات، وهذا هو عهدنا بأبناء القطاع النفطي وأبناء الكويت الأبرار الذي سطروا بعزمهم وثقتهم بأنفسهم قصص النجاح التي أوصلت القطاع النفطي الى المكانة التي نحن عليها الآن».

من جهة ثانية، يستقبل وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي المهنئين بمناسبة توليه المنصب اليوم في ديوانية القطاع النفطي من الساعة 12.30 -1.30 ظهرا.